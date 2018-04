Divorce pratiquement consommé entre Ziyech et l’Ajax

Pour Hakim Ziyech, la page Ajax Amsterdam serait bientôt tournée. Et ce ne sont pas les offres qui manquent, puisque l’international marocain est convoité par pas moins de cinq clubs européens.

Il serait convoité par deux grosses écuries du football italien, à savoir l’AC Milan et l’AS Rome, en plus des clubs anglais d’Everton et de West Ham ou encore espagnol de Valence.

Des offres ont été faites donc à Hakim Ziyech dont le contrat avec l’Ajax Amsterdam n’expire qu’en juin 2021. Si les précédentes propositions n’ont pu déboucher sur du concret, les récentes pourraient déclencher son départ vers une autre équipe, d’autant qu’il a passé une saison des plus difficiles où il était pratiquement tout le temps sous les feux des critiques. D’ailleurs, à l’instar de ses partenaires, Hakim Ziyech a été récemment pris à part par quelques fans de l’Ajax qui n’ont pas du tout apprécié la défaite de leur club devant le PSV Eindhoven, fraîchement sacré champion des Pays-Bas.

Le comportement de cette frange de supporteurs a mis l’attaquant marocain dans tous ses états. Il a réagi à chaud non pas par des mots mais en effaçant de son compte Facebook toutes ses photos en maillot rouge et blanc de l’Ajax. Un geste très significatif qui laisse augurer que le divorce n’est qu’une question de temps.

En temps normal, Hakim Ziyech aurait certainement souhaité que son éventuel transfert se fasse après la Coupe du monde qui aura lieu en juin prochain en Russie. Faisant partie des cadres du Onze national, le natif de Dronten devrait avoir toutes les chances de briller au cours de ce Mondial, ce qui, en principe, ferait monter sa cote et sa valeur marchande. Agé de 25 ans, Ziyech avait débuté sa carrière professionnelle en 2012 avec le SC Heerenveen avant de rejoindre les rangs du FC Twente où il s’était illustré de la plus belle des manières de 2014 à 2016 pour atterrir en fin de compte à l’Ajax Amsterdam, club avec lequel il avait disputé en 2017 la finale de l’Europa League perdue face à Manchester United, sachant qu’au cours de la saison 2016-2017, il a été sacré meilleur passeur de l'Eredivisie avec 12 passes décisives.

Avec le Onze marocain, lui qui avait été un international batave chez les U19, U20 et les espoirs, sa première cape date du 9 octobre 2015 à l’occasion d’un match amical face à la Côte d’Ivoire. Il compte jusqu’à présent 15 sélections avec 8 buts à la clé.