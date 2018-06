Aide humanitaire marocaine



Un deuxième lot de l'aide humanitaire marocaine au profit du peuple palestinien est arrivé, lundi soir à la base aérienne de l'Est du Caire et sera acheminé par voie terrestre à la bande de Gaza via le passage frontalier de Rafah.

La réception de ce deuxième lot, arrivé à bord de deux avions militaires marocains, a été supervisée par l'ambassadeur du Maroc au Caire.

Plus tôt dans la journée, deux autres avions militaires marocains s'étaient posés sur le tarmac de la même base aérienne avec à bord un premier lot de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien.





Secousse tellurique



Une secousse tellurique d'une magnitude de 4,8 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée lundi dans la province de Midelt, indique l'Institut national de géophysique (ING).

La secousse, dont l'épicentre est situé dans la commune En-Nzala (province de Midelt), s'est produite à 22H 11min 43sec (GMT), précise le Réseau national de surveillance et d'alerte sismique de l'ING dans un bulletin d'alerte sismique.

La secousse ressentie est d'une profondeur de 0,5 km, d'une latitude de 32,43°N et d'une longitude de 4,56°W, ajoute la même source.