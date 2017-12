Séminaire sur la gestion durable des eaux d’irrigation dans le Saïs

‘’L’intensification durable des systèmes irrigués dans le Saïs : gestion efficiente et qualité de l’eau’’ est le thème d’un séminaire qui se tient aujourd’hui à Meknès. Initiée par le Centre régional de la recherche agronomique de Meknès (CRRA), cette rencontre scientifique ambitionne d’apporter les éléments conceptuels nécessaires à une bonne réflexion sur l’utilisation de la ressource hydrique dans la région Fès-Meknès.

Elle permettra à cet effet de partager des informations au sujet des acquis de recherche de l’Institut national de recherche agronomique (INRA), dont relève le CRRA, et d’institutions partenaires en matière de qualité et de gestion de l’eau d’irrigation à l’échelle parcellaire.

D’après les organisateurs, ce séminaire offrira aussi l’opportunité pour un renforcement de la collaboration scientifique et institutionnelle en vue d’une gestion efficiente de l’eau d’irrigation pour une meilleure mise en œuvre des orientations du Plan Maroc Vert.

Au programme de cette manifestation, figurent des présentations sur la stratégie nationale de l’eau, les ressources en eau dans la région de Fès-Meknès et la vision future en matière de recherche en irrigation.

Des communications scientifiques seront également assurées par d’éminents chercheurs et experts dans divers aspects de la problématique de qualité et de gestion de l’eau d’irrigation.



Hausse de 1,5% de l’inflation en zone euro

Le taux d’inflation dans la zone euro a progressé de 1,5% en novembre sur un an, contre 1,4% en octobre, a annoncé lundi l’Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première estimation publiée fin novembre.

Ce chiffre est conforme à celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, mais reste éloigné de l’horizon des 2% souhaité par la Banque centrale européenne (BCE).

Une inflation très légèrement inférieure à 2% sur un an est considérée par la BCE comme un signe de bonne santé de l’économie car cela correspond, selon elle, à la définition de la stabilité des prix.

Les taux les plus faibles ont été enregistrés à Chypre (0,2%), en Irlande (0,5%) et en Finlande (0,9%). Les taux annuels les plus élevés ont été enregistrés en Lituanie (4,2%) et en Estonie (4,5%).

L’inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) était de 0,9% en novembre, le même chiffre qu’en octobre.

Au sein de l’Union européenne, l’inflation s’est établie à 1,8% en novembre contre 1,7% en octobre.