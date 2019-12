Le MCO s ’ offre le RBM

Le Mouloudia d'Oujda s'est imposé face au Raja de Béni Mellal par 2 buts à 1, lundi à Oued-Zem, en match comptant pour la dixième journée de la Botola Pro D1 de football. Dès la 10è minute, les hommes d'Abdelhak Benchikha ont ouvert le score grâce à Noah Sadaoui, qui a doublé la mise en seconde période (53è). A cinq minutes de la fin de la rencontre, Nabil Jaadi a réduit le score pour le club mellali, qui concède sa huitième défaite de la saison. A l'issue de cette journée, le Mouloudia se hisse à la cinquième place du classement avec un total de 16 points, tandis que le Raja de Béni Mellal est lanterne rouge avec un seul point à son compteur.



Mise à jour

Deux rencontres comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat national de football, Botola Pro 1, sont programmées aujourd’hui. Le premier match opposera à partir de 15 heures au Grand stade d’Agadir, le HUSA qui reste sur deux défaites d’affilée, au RCAZ auréolée par son dernier succès au détriment de l’IRT. Quant au second match, il aura pour protagonistes la RSB et le CAYB et pour cadre le stade municipal de Berkane, sachant que le coup d’envoi des débats sera donné à 19 heures. Sur le papier, l’équipe berkanie, leader du concours, part largement avec les faveurs des pronostics devant une formation de Berrechid, mal en point et dont le président, Noureddine Baydi, vient de jeter l’éponge.



Tiazi suspendu à vie

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a décidé de suspendre à vie l’arbitre Hicham Tiazi, suite à sa mauvaise prestation lors du match ayant opposé samedi l’Olympique de Khouribga au Youssoufia de Berrechid pour le compte de la 10è journée de la Botola Pro D1. "Sur la base du rapport de l’assesseur des arbitres soumis à la Direction nationale des arbitres, suite aux grossières erreurs commises par Hicham Tiazi qui ont affecté l'issue de la rencontre, et en application du règlement des sanctions et des mesures disciplinaires des arbitres et de l’article 6.2 du statut de l’arbitre et de l’arbitrage de la FRMF, il a été décidé de mettre fin aux services de Hicham Tiazi au niveau de la pratique de l’arbitrage", indique lundi un communiqué de la FRMF. Lors du match OCK-CAYB, Hicham Tiaz a notamment sifflé quatre penaltys, dont trois en faveur des Khouribguis, vainqueurs au final sur le score de 4 buts à 1.