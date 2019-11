Le championnat national de football féminin au titre de la saison 2019-2020 débutera les 14 et 15 décembre, a annoncé jeudi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La première division du championnat comprend 12 clubs tandis que la deuxième en compte 33, a indiqué la FRMF dans un communiqué, notant que dans le cadre de la poursuite de ses chantiers institutionnels, elle organisera samedi l’Assemblée générale constitutive de la Ligue nationale du football féminin et l’Assemblée générale constitutive de la Ligue nationale du football diversifié (beach-soccer et football en salle).

Le Comité directeur de la Ligue nationale du football féminin réunira deux représentants des clubs D1, une représentante des clubs D2, une représentante du groupe des arbitres, une représentante du groupe des entraîneurs et une représentante du groupe des anciennes joueuses.