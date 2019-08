Pèlerinage



La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage a quitté, lundi, l'aéroport de Rabat-Salé à destination des Lieux Saints de l'islam pour accomplir le rite du Hajj au titre de l'année 1440 de l'Hégire.

La délégation est conduite par Hammou Ouheli, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargé du Développement rural et des Eaux et Forêts. Dans une déclaration à la MAP, ce dernier a affirmé que ladite délégation veillera à traduire dans les faits les Hautes directives de S.M le Roi Mohammed VI en matière de communication avec les pèlerins marocains en vue de leur assurer les meilleures conditions de séjour et d'accomplissement de ce rite.



Manarat Al Moutawasit



L'état d'avancement des projets structurants dont a bénéficié la province d'Al Hoceima dans le cadre du programme de développement spatial "Al Hoceima, Manarat Al Moutawasit", a atteint 90% dans certaines régions, a indiqué le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau.

Ces projets, dotés d'un budget total de 6.5 MMDH, dont 714 MDH concernant l'élargissement et le renforcement des principaux axes routiers avec la reconstruction des ouvrages d'art dans la province, visent à développer six axes routiers sur 155 km et la reconstruction de 12 ouvrages d'art, a relevé le ministère dans un communiqué publié lundi.