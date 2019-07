Festivités



L'Association des anciens étudiants ghanéens du Maroc (GHAMOSA) a lancé, vendredi à Accra, le festival des sports, un événement organisé en célébration du 20è anniversaire de l'accession de S.M le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres.

Initié en collaboration avec le groupe marocain de cimenterie "Ciments de l'Afrique" (CIMAF Ghana), ce festival vise à promouvoir les relations entre les Ghanéens et la Communauté marocaine établie dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest et à renforcer les liens historiques entre les deux pays.

Placée sous le thème "20 ans de leadership visionnaire : L’Afrique unie par l’éducation et le sport", la manifestation table sur 500 participants qui prendront part à des tournois de football et de volleyball, ainsi qu’à des compétitions d’athlétisme pour enfants et adultes.

L’Association GHAMOSA regroupe les lauréats ghanéens formés au Maroc dans le cadre de programmes de bourses de formation accordées par le Royaume aux étudiants étrangers, à travers l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Les bourses de l’AMCI sont attribuées annuellement dans le cadre des accords de coopération entre le gouvernement du Maroc et les gouvernements des pays frères et amis.



AfroCAN



La RD Congo a remporté le titre du premier AfroCAN de basket-ball masculin, réservé aux joueurs locaux, en battant, samedi soir à Bamako, le Kenya sur le score de 82 à 61. La sélection marocaine qui a perdu en demi-finale face au Kenya (66-96) a occupé la quatrième place après sa défaite, samedi en match de classement, face à l'Angola (71-88), mi-temps (40-33).

Douze pays ont participé à cette première édition de l'AfroCAN, à savoir le Mali (pas organisateur), le Maroc, l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Guinée, le Kenya, le Nigeria, la RD Congo, le Tchad et la Tunisie.



Polo



L’équipe marocaine de la Garde Royale s'est imposée (6-2) face à celle du Régiment de Cavalerie de la Maison Royale britannique lors d'un match amical de polo disputé, vendredi à Rabat, au Polo Club Souissi.

Lors de la première manche, les éléments de la Garde Royale ont pris le meilleur sur les cavaliers britanniques en inscrivant deux buts dès l'entame de la rencontre marquée par une forte domination marocaine. Les visiteurs ont réussi à réduire le score à une minute de la fin de cette manche.

Après une deuxième période très serrée entre les deux équipes, la troisième période était largement à l'avantage des Marocains qui ont réussi à inscrire quatre buts.

Après plusieurs tentatives pour inverser le cours du match lors de la quatrième manche, les Britanniques ont inscrit un seul but permettant à l'équipe marocaine de polo de remporter une large victoire (6-2).