117 migrants irréguliers secourus



Des garde-côtes de la Marine Royale en opération en Méditerranée ont porté secours, durant la nuit du 10 au 11 mai, à trois embarcations pneumatiques de fortune, avec à bord 117 candidats à la migration irrégulière, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues ont été ramenées saines et sauves aux ports de Ksar Sghir et de Nador, précise-t-on de même source.



Enquête sur une procédure d’extradition



La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert, samedi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent au sujet des manquements aux obligations professionnelles et des actes criminels présumés attribués à des fonctionnaires de police chargés d’escorter un ressortissant étranger, objet d'une procédure d'extradition aux autorités norvégiennes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), des éléments de la police relevant de la Sûreté provinciale de Salé, chargés d’escorter le ressortissant étranger de l'établissement pénitentiaire Al Arjat vers l'aéroport de Marrakech-Menara, lieu de l'extradition, sont soupçonnés de manquements professionnels graves.

Ces fonctionnaires sont soupçonnés d'avoir facilité le contact direct entre le ressortissant étranger et six de ses amis lors du voyage de Salé à l'aéroport de Marrakech, ajoute la même source, précisant que les policiers, ayant commis de tels manquements professionnels graves, ont reçu en contrepartie une somme d'argent.

L'enquête, menée par la BNPJ, concerne l'ensemble des fonctionnaires de police chargés de l’escorte, les six citoyens scandinaves, cinq d’origine marocaine et un d’origine irakienne, ayant corrompu les policiers pour les aider à communiquer directement avec le ressortissant étranger objet de la procédure d'extradition, ainsi que toute personne impliquée dans ces actes criminels, ajoute la DGSN.

Sur la base des résultats de l’enquête menée, la DGSN déterminera les responsabilités de manière précise et décidera des sanctions disciplinaires administratives nécessaires, conclut le communiqué.