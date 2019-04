GP Hassan II de tennis

Elimination d’entrée

de Ouahab et Moundir



Les tennismen français Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga ont réussi, lundi sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech, à composter leurs tickets pour les 8èmes de finale de la 35ème édition du Grand Prix Hassan II, placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Gilles Simon, tête de série N°4 de ce tournoi ATP, organisé par la Fédération Royale marocaine de tennis, a assuré sa qualification en dominant le Slovaque Jozef Kovalik en deux sets (6-4/6-1), alors que son compatriote Jo-Wilfried Tsonga, qui a bénéficié d'une wild-card, a poinçonné son ticket en venant à bout de l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe en deux sets (6-1/7-6).

Quant au finaliste de la dernière édition du Grand Prix Hassan II de tennis, le Britannique Kyle Edmund, tête de série N°3 du tournoi qui se poursuit jusqu’au 14 avril, il s'est qualifié aux dépens du Français Ugo Umbert, battu en deux sets (6-3/6-2).

Lors des autres rencontres disputées lundi, le Japonais Daniel Taro a surclassé l’Allemand Mischa Zverev en deux sets (6-3/6-0), tandis que l’Argentin Guido Andreozzi s'est imposé face à l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas en deux sets (6-3/7-6).

A noter que les Marocains Lamine Ouahab et Amine Moundir, qui ont bénéficié de wild cards, ont été éliminés dès le premier tour de qualification, disputé dimanche.

Lamine Ouahab a été battu très difficilement par l’Espagnol Adrian Menendez-Maceiras par deux sets à un (7-6/6-7/6-4), alors qu’Amine Moundir s'est incliné facilement face à l’Argentin Carlos Berlocq en deux sets (6-1/6-2).



Championnats arabes d'athlétisme

Le Maroc termine 2ème



La sélection marocaine d'athlétisme a terminé à la deuxième place des 21èmes Championnats arabes, organisés du 5 au 8 avril au Caire.

L'équipe nationale a remporté 34 médailles, à savoir 8 en or, 10 en argent et 16 en bronze.

Le Bahreïn est monté sur la plus haute marche du podium avec 23 médailles, dont 15 en or, 5 en argent et 3 en bronze, tandis que l'Egypte s'est classée troisième avec 27 médailles, dont 7 en or, 12 en argent et 8 en bronze.

Voici, par ailleurs, les résultats de l’équipe nationale au dernier jour de cette compétition arabe.

- Médaille d'or pour Bashir Al-Mubaraki (lancer de disque).

- Médaille d'or dans l’épreuve du triple saut.

- Médaille d'or pour Yahya Berabeh (saut en longueur).

- Médaille d'or pour Malika Al-Akkaoui (1500 mètres).

- Médaille d'or pour Mehdi Tkordmioui (200 mètres).

- Médaille d’argent pour Lamyia Lahbaz (400 mètres haies).

- Médaille d'argent (relais 4×400 mètres).

- Médaille de bronze pour Fouad Al-Kaam (800 mètres).

- Médaille de bronze pour Oumaima Saoud (1500 mètres).

- Médaille de bronze pour Meryem Louk (triple saut).

- Médaille de bronze pour Zineb Zeroual (lancer de poids).

- Médaille de bronze pour Sofiane Bouqnatar (5000 mètres).

- Médaille de bronze pour Qassimi Merouane (saut en longueur).

Lors du premier jour de cette compétition, l'équipe nationale avait remporté 6 médailles, 4 en argent et 2 en bronze, avant de rééditer l'exploit le deuxième jour, en raflant 10 médailles d'or, 2 d'argent et 6 de bronze, et également au troisième jour avec 5 médailles d'or, 2 d’argent et 2 de bronze, rappelle-t-on.