Carton du MAT



Le DHJ s'est imposé à domicile face au Rapide Oued Zem (2-0), samedi soir en match de la 24è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade El Abdi.

Saimon Msuva a ouvert le score pour l'équipe doukkalie à quatre minutes de la fin de la première période, avant que Bilal Megri ne double la mise dix minutes plus tard.

Après cette victoire, le DHJ remonte à la 8è place avec un total 30 points, alors que le RCOZ (27 pts) est relégué au 11è rang, aux côtés de l'Olympique de Khouribga.

Dans l’autre match disputé samedi au stade Saniet Rmel à Tétouan, le MAT a eu raison du MCO sur le large score de 4 à 1.

Les quatre réalisations des Tétouanais ont été l'œuvre de Soufiane Aznabet (24è), Khalil Benhomes (52è), Ayoub Lakhal (54è) et Said Grada (71è). Entre temps, Chukwudiebube Emeka Ogbugh (30è) avait réduit le score pour les représentants de l'Oriental.

Cette victoire permet au MAT de rejoindre le FUS à la 13 place avec 25 points, alors que le MCO (32 pts) stagne à la 5è position, aux côtés du CAYB et de l’OCS.

A noter que le match ASFAR-KACM aura lieu ce soir à partir de 19 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.



Heizele remporte

l’Open Tazegzout



L'Allemand Sebastien Heisele a remporté l'Open Tazegzout, 7ème étape internationale de l’Atlas Pro Tour, disputée du 3 au 5 avril sur l’exigeant parcours du Golf de Tazegzout, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Heisele s’est imposé en jouant (-8) :71-70-67 (208) devant le Français Antoine Rozner (-6) et l’Allemand Hurly Long (-5) qui se hisse, grâce à ce résultat, à la première place de l’ordre du mérite 2019 devant le Français Edouard Dubois, vainqueur de l’Open RGAM. Le premier de ce classement obtiendra une place pour le Trophée Hassan II.

Chez les Marocains, Ayoub Lguirati s'est classé 11ème (-1) avec un remarquable 69 (-3) 3ème meilleur carte de la dernière journée. Karim El Hali, 27ème (+2), Jamal Allali et l’amateur Othman Raouzi, tous deux 42èmes (+6) complètent le quatuor des Marocains ayant passé le cut.

La dernière épreuve du Pro Golf Tour de cette saison sur le sol marocain aura lieu du 9 au 11 avril à l’Open Michlifen