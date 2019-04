«L’Appel d’Al-Qods» transmis au Secrétaire général de l’ONU



L’ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations-unies à New York, Omar Hilale, et le Nonce apostolique, ont transmis conjointement au Secrétaire général de l’ONU «l’Appel d’Al-Qods», signé le 30 mars 2019 par Sa Majesté le Roi MohammedVI, Commandeur des croyants, et Sa Sainteté le Pape François, lors de la visite du Souverain Pontife au Maroc.

Ils ont également transmis ledit Appel au président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, qui tiendra mercredi prochain une réunion sur la Palestine, au Haut représentant des Nations unies pour l’alliance des civilisations, ainsi qu’à toutes les missions et observations permanentes à New York.

Le Groupe des ambassadeurs arabes, qui a tenu sa réunion mardi, sous la présidence de l’ambassadeur Hilale, a salué la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, tout en se félicitant de la signature par le Souverain et le Pape François dudit Appel, qui s’inscrit en droite ligne avec le droit international et les constantes de la Oumma arabe et islamique. Cet Appel s’inscrit, en outre, dans le cadre du soutien indéniable au droit du peuple palestinien à la libération et à l’établissement de son Etat sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël.



Forum des Nations unies sur la question palestinienne



Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organise aujourd’hui le Forum des Nations unies sur la question palestinienne sur le thème : « La menace d'annexion de facto - Quel avenir pour la Palestine ?» à la Chambre de tutelle au siège des Nations unies à New York.

Ce forum est organisé conformément à la résolution 73/18 de l'Assemblée générale du 4 décembre 2018. Il comprend deux sessions plénières consacrées à l'annexion progressive dans le territoire palestinien occupé, à son impact sur la viabilité de la solution des deux États et sur les perspectives d'avenir en vue de trouver une solution pacifique à la question de Palestine.

Les panels du forum fourniront une vue d'ensemble de la situation sur le terrain avec des preuves à l'appui soulignant les mesures de jure et de facto pouvant conduire à l'annexion de la Cisjordanie par Israël, y compris Jérusalem-Est, et formuler des recommandations viables et pratiques ainsi que les meilleures pratiques pour enrayer l'annexion par des mesures juridiques, politiques et économiques, y compris la responsabilité des Etats tiers en vertu du droit international.