Taekwondo



Les taekwondoïstes marocains ont décroché cinq médailles, dont une en or, lors de l’Open d’Hurghada en Egypte, qui s’est déroulé du 21 au 24 février.

La médaille d’or a été ainsi remportée par Nada Laaraj (-57kg), alors que Fayçal Saidi (-68kg), Soukaïna Saheb (-46kg) et Wiame Dislam (+73kg) se sont adjugé l’argent.

Chez les (+87kg), Ayoub El Bassel a décroché le bronze.

Au classement général, l’équipe marocaine a occupé la deuxième place avec un total de 34 points, derrière l’Espagne (57 pts) et devant la Jordanie (33 pts).



Judo



Le Club de Bahreïn a remporté le 14è championnat arabe des clubs champions de judo (seniors), dont les compétitions ont pris fin dimanche à la salle couverte Zerktouni à Marrakech.

La deuxième place de cette 14è édition, initiée par la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, sous l'égide de l’Union arabe de judo, est revenue à l’Etoile filante djijelienne (Algérie), alors que le club marocain de l’Etoile sportive de Salé s’est adjugé la troisième place.

Chez les dames, le titre de la 5è édition de ce championnat (seniors) a été remporté par le club algérien du Groupement sportif Pétroliers (GSP), devant le club de Bahreïn et le club fédéral marocain.

Dans la catégorie des jeunes, les clubs algériens Ouled El Bahia et la Jeunesse sportive Al Kasr ont décroché respectivement les titres du 6è Championnat arabe des clubs champions juniors (garçons) et du 5è Championnat arabe des clubs champions juniors (filles).



Athlétisme



Le Kényan Bernard Kipkorir Ngeno et la Tanzanienne Failuna Abdi Matanga ont remporté, dimanche, la deuxième édition du Semi-marathon international de Safi.

Le Kényan Kipkorir Ngeno s'est imposé en parcourant la distance (21km et 97m) en 1h01min06s, devançant l'Ethiopien Gizachew Hailu Negasa (1h01min33s) et le Kenyan Edwin Koech (1h01min41s), alors que la quatrième place est revenue au Marocain Othmane El Goumri (1h01mn50s).

Chez les dames, la Tanzanienne Matanga s'est adjugé la première place avec un chrono de (1h10min50s), devant les Ethiopiennes Asnakesh Awoke Mengesha (1h10min57s) et Hiwot Ayalew Yemer (1h11min01s), tandis que la Marocaine Sanae Achahbar a occupé la 4è place (1h12min29s).

Ce 2è semi-marathon international de Safi que le comité d'organisation oeuvre en vue de l'inscrire sur la liste des manifestations de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), a connu la participation de 4.700 athlètes (hommes et femmes), dont 17 représentant différents pays africains et européens.