Championnat D2

Voici les résultats de la 20è journée de Botola Maroc Telecom D2 de football :

JSM-RCAZ : 1-2

ASS-WST : 0-1

CAK-KAC : 1-0

CJBG-USK: 5-1

CRS-IZK: 2-0

RAC-JSKT: 0-1

RBM-OD: 2-1

WAF-MAS-0-1

Classement

1-TCAZ : 40 pts

2-RBM : 34 pts

3-MAS : 32 pts

4-KAC : 30 pts

5-RAC : 29 pts

6-WST : 27 pts

7-CRS : 26 pts

8-ASS : 25 pts

CAK : 25 pts

10-OD: 24 pts

11-CJBG: 23 pts

IZK: 23 pts

13-WAF : 22 pts

14-JSM : 19 pts

15-USK: 18 pts

16-JSKT: 17 pts



Stage de l’EN

de beach-soccer



L'équipe nationale marocaine de beach-soccer entamera un stage de préparation à huis clos, du 18 au 22 février 2019 à Casablanca, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Quatorze joueurs ont été retenus par l'entraîneur Mustapha El Haddaoui pour participer à ce stage, organisé pour les prochaines échéances. Ci-après la liste des joueurs convoqués et leurs clubs:

Zakaria Souary (Ittihad Deroua), Yassir Abada (Rajaa El Jadidi), Ismail El Ouariry (Bouznika Beach-Soccer), Ali El Khadym (Wafae Deroua), Miloud Ennekhli (AS Salé), Sami Iazal (Club Sbou Kénitra), Rabie Aboutalbi (Siham Arriyadhi Bidaoui), Zohair Jebbary (Olympic Oued Cherrat), Nassim El Haddaoui (Grand Motte/France), Mohamed Talal (Ittihad Leksar Saghir), Ayoub El Hecho (Ittihad Leksar Sghir), Azedine El Hamidy (Bouznika Beach-Soccer), Fouhad Sobaii (Chabab Najme Laâyoune) et Zakaria Ahrigue (Union Oujda).