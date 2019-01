Jaraaf-RSB,

Le match entre le club sénégalais du Jaraaf et la Renaissance sportive de Berkane, initialement prévu samedi pour le compte de la manche aller des 16èmes de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), est reporté à lundi, a révélé le secrétaire général du club dakarois, Léonard Diagne. "Dans un premier temps, le match était prévu dimanche, après, en raison de la programmation d'un combat de lutte à Léopold Sédar Senghor, nous avons saisi la CAF pour jouer ce samedi", a précisé le secrétaire général du Jaraaf, cité par l'Agence de presse sénégalaise (APS), relevant qu’il a été finalement décidé de le jouer lundi à 16h30 au stade Léopold Senghor.



Le club de Gérone a annoncé vendredi la prolongation du contrat de son gardien Yassine Bounou jusqu'en 2021, rapportent des médias locaux.

A Gérone depuis deux ans et demi, le portier marocain réalise une très bonne saison est considéré actuellement comme l'un des meilleurs gardiens du Championnat espagnol, révèlent les médias. "Je suis très heureux de cette prolongation et très fier de jouer pour Gérone, l'équipe qui m'a donné cette opportunité", a déclaré le gardien marocain de 27 ans, ajoutant que "Gérone m'a offert les conditions dont j'ai besoin pour continuer à me développer et à donner le meilleur de moi-même".

"Je me sens plus expérimenté ... je m'améliore à tous les égards", s'est-il réjoui. Né à Montréal, Bounou est arrivé à Gérone à l'été 2016, et a connu la montée avec le club catalan. Gérone, neuvième avec 23 points, est à trois unités de la sixième place, qualificative pour le tour préliminaire de League Europa.



Leganés s'est imposé samedi face au club de SD Huesca grâce à un but de l'international marocain Youssef En-Nesyri, pour le compte de la 19ème journée du championnat d'Espagne de football. En-Nesyri a marqué le but de la victoire à la 73ème minute de jeu, permettant à son équipe d'interrompre une série de 4 matches sans succès (trois nuls et une défaite).

Suite à cette victoire, Leganés, occupe désormais la quatorzième place avec 22 points. De son côté, le SD Huesca est lanterne rouge avec 11 points.