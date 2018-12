Chambre des représentants



La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, lors d'une séance plénière mercredi, le projet de loi 47.18 portant réforme des Centres régionaux d'investissement (CRI) et création des commissions régionales unifiées d'investissement.

Présenté par le ministre de l'Intérieur, le projet vient accompagner les efforts soutenus déployés par SM le Roi Mohammed VI en vue de promouvoir l'investissement et soutenir l'entreprise, ainsi qu'en application des Hautes directives Royales visant à accélérer la réforme des CRI.



Chambre des conseillers



La Chambre des conseillers a adopté à la majorité le projet de loi de Finances (PLF 2019), mercredi lors d'une séance plénière.

Le projet a reçu l'aval de 42 conseillers et a été rejeté par 22 autres, alors que quatre membres se sont abstenus.

La même Chambre avait plutôt dans la journée approuvé la première partie du PLF 2019, par 45 voix pour contre 24 et quatre abstentions.