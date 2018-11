Un procès simulé sur la peine

de mort à la FSJES-Agdal



Le Réseau des avocats contre la peine de mort et l’Observatoire marocain des prisons (OMP) organisent un procès simulé sur la peine de mort sous le thème « Le droit à la vie, un droit constitutionnel sacré ».

Cet événement aura lieu ce vendredi 30 novembre à partir de 16 h à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Agdal à Rabat en présence des avocats et des activistes des organisations des droits de l’Homme au Maroc.



Ali Bongo en convalescence au Maroc



Le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, effectuera un séjour médical au Maroc, aux fins de rééducation et de convalescence dans un établissement hospitalier de Rabat, indique le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

Cette décision intervient conformément à son souhait, en accord avec les institutions constitutionnelles de la République gabonaise et conformément à l'avis des médecins traitants, précise le ministère dans un communiqué.

Le Maroc et la République gabonaise entretiennent des relations fortes d’amitié et de solidarité, fondées sur des liens de fraternité profonds et historiques entre les deux peuples et entre les deux chefs d’Etat, ajoute la même source.