Lettres de créance



L’ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri, a présenté dimanche ses lettres de créance au Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al- Saoud.

La présentation des lettres de créance a eu lieu lors d’une audience accordée par le Souverain saoudien à plusieurs nouveaux ambassadeurs africains, arabes, asiatiques et européens accrédités en Arabie Saoudite.



Emigration clandestine



Un garde-côte de la Marine Royale a porté secours dimanche à 47 Marocains, candidats à l’émigration clandestine, qui étaient à bord d’une embarcation en difficulté entre Nador et Al Hoceima, apprend-on de source militaire.

Les rescapés, dont trois femmes et quatre mineurs, ont été ramenés sains et saufs au port de Nador, précise-t-on de même source.