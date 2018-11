Taoussi

quitte l’ ESS



La Direction de l'Entente de Sétif (ESS) a annoncé, vendredi, qu’il a été convenu de se séparer à l’amiable avec le coach marocain Rachid Taoussi.

Cette séparation à l'amiable a été décidée au terme d'une réunion entre le technicien marocain et des membres du bureau dirigeant sous la présidence de Hassen Hammar au siège du club, a précisé le club.

Les deux parties ont convenu d'officialiser la résiliation à compter de mercredi prochain, alors que la résiliation des contrats du préparateur physique, de l’entraîneur des gardiens et des 1er et 2è entraîneurs adjoints interviendra lundi prochain.

Cette séparation intervient au lendemain de la défaite du club algérien chez Béjaia (1-0) dans un match comptant pour la 15e journée du championnat.



Muay Thai



Les champions marocains Youssef Boughanem et Elias Chakir se sont illustrés, vendredi soir, en signant deux belles victoires lors du Championnat international de Muay Thai à Abou Dhabi.

Surnommé "Terminator", Boughanem a battu le Britannique Jake Purdy par KO au deuxième round (catégorie 72,58 kg), dans le combat à l’affiche de ce championnat.

Boughanem, qui a gagné 123 combats par KO sur les 258 qu’il a disputés, contre 34 défaites et 6 nuls, est l’actuel champion du monde WBC, ISKA et WAKO PRO et du Rajadamnern.

De son côté, son compatriote Elias Chakir a battu le Sénégalais Bass Nicolas dans la catégorie de 76,2 kg.

Le Championnat international de Muay Thai d’Abu Dhabi, qui se veut un événement sportif international, est organisé pour la première fois dans la région du Moyen-Orient.