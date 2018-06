Divers sportifs

Défaite

des U23



La sélection nationale U23 de football s'est inclinée face à l'équipe de Gambie sur le score de 1 à 0 dans un match amical disputé vendredi soir au stade de l'Indépendance de Banjul.

L'équipe locale s'est imposée grâce au but de Moussa Barou (48e).

Il s'agit de la deuxième confrontation entre les deux sélections après celle disputée mardi dernier toujours à Banjul et qui s'est soldée sur un nul blanc.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lionceaux de l’Atlas aux prochaines échéances.



Laâroubi

à Ohod



Le club saoudien de football d’"Ohod" a annoncé l’arrivée dans ses rangs du gardien du Wydad de Casablanca (WAC), Zouheir Laâroubi.

Dans un communiqué publié samedi, le club saoudien de première division a précisé avoir paraphé un contrat d’une saison avec le portier marocain.

Ce recrutement "intervient dans le cadre des préparatifs du club pour la prochaine saison 2018/2019", souligne la même source.

Laâroubi remplace ainsi le gardien algérien Abdo Bassissi qui a quitté "Ohod" au terme de la saison dernière pour s’engager avec le club saoudien d'"Al Raed".

Laâroubi s’est illustré dans les rangs du Wydad, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions d'Afrique, la "Botola pro" et la Supercoupe africaine, outre la participation au Mondial des clubs en décembre dernier, aux Emirats arabes unis.



Supercoupe

de volley-ball



L’équipe masculine de l’Ittihad de Tanger a décroché la Supercoupe de volley-ball au titre de la saison 2016-2017, samedi soir à la salle couverte Al Massira de Meknès.

Les Tangérois ont battu l’Ittihad sportif par 3 sets à 1 lors d’une partie marquée par une grande rivalité entre les deux équipes.

‘’La ville de Meknès a vécu une fête sportive par excellence’’, a déclaré à la MAP, la présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, en marge de cet événement sportif.

Elle a également mis l’accent sur les bonnes performances des deux clubs tout en félicitant l’Ittihad de Tanger pour son sacre.

La Supercoupe de volley-ball est une compétition qui oppose le vainqueur du Championnat national à celui de la Coupe du Trône.