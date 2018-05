Divers sportifs

Clap de fin de la D2



Ci-dessous les résultats des matches de la 30ème journée du championnat D2 de football, édition 2017-2018 :

ASS-RB : 1-1

JSM-JSKT : 2-1

KAC-WAF : 0-0

CJBJ-USMO: 1-2

MCO-IZK: 2-1

MAS-USK: 4-1

RBM-OD: 1-0

CAYB-WST: 1-2



Classement final

1-MCO : 60 pts (Promu)

2-CAYB : 56 pts (Promu)

RBM : 56 pts

4-CJBG : 47 pts

5-OD : 42 pts

6-WAF: 41 pts

7-MAS: 40 pts

8-JSM: 39 pts

9-USK: 34 pts

10-ASS: 33 pts

11-KAC: 32 pts

12-IZK: 31 pts

WST : 31 pts

14-JSKT : 29 pts

15-RB : 27 pts (Relégué)

16- USMO : 24 pts (Relégué)



Journée d’étude



«Le sport, une locomotive du développement régional», est le thème d’une journée d’étude prévue aujourd’hui à Agadir pour faire le point sur la situation du sport dans le Souss-Massa et les perspectives de son développement. L’évènement qui aura lieu dans l’enceinte du Grand stade Adrar, est organisé en partenariat entre le Conseil régional et le ministère de la Jeunesse et des sports, selon un communiqué parvenu à la MAP.

Outre un exposé sur le sport dans le programme des collectivités locales, le programme de la journée comprend une série d’ateliers sur le système de gouvernance du secteur, les installations sportives, les ressources pour le développement sportif, en particulier l’investissement dans le sport et la formation continue, l’approche genre, ainsi que la presse sportive.