Divers sportifs

Sports équestres



La cavalière marocaine Leina Benkhraba a remporté dimanche la 2ème place du Grand Prix du CSI2* Bonheiden en Belgique, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine des sports équestres parvenu lundi à la MAP.

Leina Benkhraba, montant "Cher V", a terminé l'épreuve (1m45) en 43,08 secondes, réalisant le dernier double sans faute, précise le communiqué. Après un barrage avec 11 participants, Bruynseels sur la jument "Lady Cracotte" a décroché la première place (41,12 secondes), tandis que la troisième place est revenue à la cavalière Ann-Julia Kontio.

Cette participation de Leina Benkhraba au Grand Prix du CSI2* Bonheiden en Belgique s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Europe avec d'autres cavaliers marocains, encadrés par le coach Marcel Delestre.



Golf



La 2ème étape du Classic Mid Amateurs Seniors II à Saïdia, organisée les 28 et 29 avril, a connu un franc succès, a affirmé la Fédération royale marocaine de golf (FRMG).

Décidément insatiable après l'organisation avec succès du Junior Srixon 2 et sa contribution à l'exceptionnel 45ème Trophée Hassan II, l’instance marocaine a parfaitement réussi l’organisation de cet événement, auquel près de 100 golfeurs et golfeuses venus de toutes les régions du Maroc ont pris part, a souligné la FRMG.

Chez les seniors, la victoire est revenue à Kraimi Abderrazak (RCCT) (82-79/161), alors que Demnati Malika (RGDES) (82-92 174) a eu le dernier mot chez les dames.

Au terme de cette compétition, M. Mouaad Jamaï, Wali de l’Oriental, Gouverneur d’Oujda Angad accompagné de M. Mohamed Ali Habouha Gouverneur de Berkance, a présidé la Cérémonie de la remise des prix, se félicitant des efforts inlassables couronnés de succès de la FRMG, qui sous la direction de son Président SAR le Prince Moulay Rachid, assure la promotion de ce sport en plein développement, indique la FRMG.



Premier League



Tottenham a battu Watford (2-0), lundi en match décalé de la 36e journée du Championnat d'Angleterre, pour s'ancrer à la 4e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Dele Alli (16e) et Harry Kane (48e), pour son 27e but de l'exercice, ont offert un succès tranquille aux Hotspurs, qui avaient besoin de se rassurer après deux matches de Premier League consécutifs sans victoire.Avec 71 points, Tottenham compte cinq longueurs d'avance sur le cinquième Chelsea, alors qu'il lui reste un match de plus à jouer que les Blues (3 contre 2). Un succès à West Bromwich samedi lui garantira de jouer la C1 la saison prochaine.



Ronaldo vs Neymar



Dans une interview accordée à la radio espagnole Cadena Ser, l’ancien attaquant brésilien du Real Madrid, Ronaldo a expliqué que son compatriote Neymar ne devrait pas rallier le club merengue dans l’immédiat. «J’ai entendu beaucoup de choses sur Neymar et le Real Madrid mais en vérité je crois que ce serait très difficile de l’enrôler, a déclaré Ronaldo. Le PSG a payé beaucoup d’argent pour lui, ce serait très compliqué qu’un jour Neymar puisse jouer au Real Madrid. Et aujourd’hui, je crois que c’est impossible. Peut-être que ce sera le cas dans quelques années… Je crois qu'il va bien et qu'il aime sa vie à Paris».



Arsenal



Et si le successeur d'Arsène Wenger n'était pas encore entraîneur ? Selon le quotidien britannique The Sun, les dirigeants d'Arsenal auraient coché le nom de Rui Faria pour remplacer l'Alsacien sur le banc de leur équipe. Actuellement, Faria officie sur le banc de Manchester United en tant qu'adjoint de José Mourinho avec qui il travaille depuis 2001, d'abord en tant que préparateur physique puis en tant qu'assistant. Toutefois, l'adjoint de Special One aurait quelques prétentions de devenir manager à son tour et pourrait être intéressé à l'idée de discuter avec la direction des Gunners. The Sun rapporte également que Luis Enrique, un temps pressenti du côté de Londres, ne devrait pas venir en raison de ses prétentions salariales de recrutement jugées trop élevées.