Divers sportifs

Mondial-2026



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a affirmé, mardi à Rabat, que le dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2026 est "très bien", au vu des normes de la Fédération internationale de football (FIFA).

En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur "les grandes lignes du dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de football de 2026", présentée par le groupe haraki, M. Talbi Alami a souligné que le dossier marocain, qui répond à toutes les exigences, se compose de 40.000 pages traitant 24 questions relatives aux infrastructures, aux droits de l'Homme, au commerce et à la fiscalité, exprimant sa confiance en les potentialités du Maroc.

La commission de la FIFA effectue actuellement une visite au Royaume, avant l'annonce le 13 juin du pays qui va abriter cette grande manifestation, a-t-il rappelé, affirmant que le staff chargé du dossier de candidature du Maroc travaille avec professionnalisme.

Il a, aussi, relevé que plusieurs personnalités nationales et internationales contribuent à la promotion du dossier de candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026.



Sport scolaire

et universitaire



Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a appelé, mardi à Rabat, à accorder plus d’intérêt au sport scolaire et universitaire afin de garantir une forte présence du Maroc dans les différentes manifestations sportives internationales.

Intervenant lors d'une cérémonie organisée en hommage aux jeunes Marocains qui se sont distingués lors du Championnat du monde universitaire de cross-country tenu début avril en France et en Suisse, M. El Othmani a souligné que l'événement constitue une manifestation nationale, sportive et humaine de haute portée.

Un communiqué du département du chef du gouvernement indique que M. El Othmani s'est également félicité des résultats réalisés par ces jeunes, mettant en avant l'apport des cadres qui ont veillé à l'accompagnement de ces talents pour qu'ils signent une performance honorable.

Le chef du gouvernement s'est, en outre, félicité de la décision d'organiser au Maroc l'édition 2020 du championnat du monde universitaire de cross-country.



Coupe d'Afrique

de handball



Le club de Widad Smara a composté, mardi, son billet pour le deuxième tour de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball messieurs, organisée au Caire du 13 au 23 avril, en battant la formation congolaise de JS Kinshasa (28-25).

Lors de son premier match, le Widad Smara s'était incliné devant les Gabonais de Phoenix sur le score étriqué de 24-25, avant de s'imposer largement devant l'équipe éthiopienne de Kembata Durame (52-27).

Dans une déclaration à la MAP, l’entraîneur de Widad Smara, le Serbe Zoran Batinic, s'est dit satisfait de la qualification de son équipe au deuxième tour de cette compétition, saluant la performance de ses protégés qui ont livré un bon match grâce à leur bonne préparation.

Le Widad Smara, qui participe pour la dixième fois consécutive à ce championnat continental, a été versé dans le groupe A aux côtés de JS Kinchassa (RD Congo), Phoenix (Gabon) et Kembata Durame (Ethiopie).

Le groupe B regroupe l’Etoile sportive du Sahel (Tunisie), FAP (Cameroun), Inter Club (Congo) et Al Nasser (Libye), alors que le groupe C comprend les équipes égyptienne de Héliopolis, ivoirienne de Red Star Oja, congolaise de JSL et éthiopienne de Kirkos Sub City.

Le groupe D comprend, quant à lui, Al Ahly d’Egypte, AS Minuh du Cameroun, Salinas du Gabon et Al Ittihad de Libye.

La formation égyptienne d’Al Ahly détient le trophée de la 33è édition de ce championnat, qui avait eu lieu à Agadir, à la faveur de sa victoire en finale aux dépens du club tunisien d’Al Hammamet.