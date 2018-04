Divers sportifs

Mondial 2026



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita a annoncé, dimanche, que le 29è Sommet arabe tenu dans la ville saoudienne de Dhahran a affirmé son soutien, à l’unanimité, à la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2026.

Dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux du Sommet arabe, M. Bourita a indiqué que "le Sommet a affirmé, à l’unanimité, son soutien pour la candidature du Royaume du Maroc à l’organisation du Mondial 2026 et appelé tous les Etats à apporter un soutien total et un appui sans faille à cette candidature".

Le 29è Sommet arabe s’est tenu dimanche à Dhahran avec la participation de SAR le Prince Moulay Rachid qui a représenté S.M le Roi Mohammed VI à ce Sommet qui a connu la participation de plusieurs Rois, Princes, chefs d'Etat et de gouvernement et représentants des Etats arabes, outre les représentants et les responsables de différentes organisations internationales et régionales.



GP Hassan II

de tennis



Le joueur de tennis espagnol Pablo Andújar a remporté, dimanche à Marrakech, la 34è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis en battant en finale le Britannique Kyle Edmund sur les courts du Royal tennis Club de Marrakech (RTCMA).

Pablo Andújar, qui succède au Croate Borna Ćorić, s’est offert le titre de ce tournoi sur terre battue en battant le Britannique, tête de série n°2 du tournoi, en deux (6-2, 6-2) dans un match qui a duré 1h21.

Le vainqueur de ce tournoi a empoché 89.435 euros et 250 points alors que le Britannique a remporté 47.105 euros et 150 points.



Tour du Maroc

de cyclisme



L'Italien Jakub Mareczko a remporté sa sixième victoire d'étape dimanche à Casablanca, lors de la dernière manche du 31è Tour du Maroc de cyclisme, qui a permis au Français David Rivière de s'assurer définitivement le maillot jaune.

Le coureur de la formation "Wilier Triestina Selle Italia" a parcouru les 127,5 km de l'épreuve en 3h02minutes et 47 secondes, devant le Français Marlon Gaillard de l'équipe "Vendée U Pays de la Loire" et l'Allemand Lucas Carstensen (Bike Aid). "Conscient que l'étape sera ponctuée par un circuit de 5 km" à la corniche de Ain Diab, le vainqueur de l'étape a déclaré à la MAP qu'il a décidé de ne pas s'affoler et d'attendre la fin de l'épreuve pour rattraper ses concurrents et en finir au sprint, ajoutant que le Tour du Maroc a constitué une excellente préparation pour le tour d'Italie, le Giro

Pour sa part, le maillot jaune David Rivière a relevé que le Tour était "long et difficile", mais qu'il a pu compter sur l'avance obtenue lors de la deuxième étape pour combler le retard qu'il a accusé au col de Tichka, remerciant ses coéquipiers pour leurs efforts qui lui ont permis de garder la tête au classement général.