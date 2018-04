Divers sportifs

Championnat D2



Voici les résultats des matchs comptant pour la 26ème journée du Botola Maroc Telecom D2 de football, disputés dimanche:

JSM-USK : 2-1

ASS-IZK : 2-1

CJBG-WST : 0-0

JSKT-WAF : 0-0

KAC-OD: 0-0

MAS-CAYB: 0-0

MCO-RBM: 1-2

RB-USMO: 0-0

Classement :

1-CAYB : 51 pts

2-RBM : 49 pts

3-MCO : 48 pts

4-CJBG : 43 pts

5-MAS : 39 pts

6-WAF : 36 pts

OD : 36 pts

8-USK: 33 pts

9-JSM: 31 pts

10-KAC: 29 pts

ASS: 29 pts

12-IZK: 27 pts

13-RB: 25 pts

14-WST: 24 pts

15-JSKT: 23 pts

16-USMO: 17 pts



Tour du Maroc



L'Italien Jakub Mareczko a réalisé sa deuxième victoire d'étape, dimanche à Marrakech, lors de la troisième manche de la 31è édition du Tour du Maroc de cyclisme.

Le coureur de la formation "Wilier Triestina - Selle Italia" a relié Béni Mellal à Marrakech (193,5 km) en 4h23min et 57 secondes, devant le Français Clément Orceau (Vendée U Pays de la Loire), deuxième, et l'Allemand Carstensen Lucas (Bike Aid), troisième.

"L'étape a été relativement facile vu qu'elle s’est entièrement déroulée sur une surface plate et sans vents de face", a indiqué le vainqueur de l’étape dans une déclaration à la MAP.

Cette étape n'a connu aucun abandon.

Lundi, les coureurs devaient traverser 4 cols, dont un classé 1è catégorie, afin de rallier Marrakech à Ourzazate (193 km), pour le compte de la 4è étape du Tour.



Sport mécanique



Le pilote italien de la "Hyundai i30 N Gabriele Tarquini TCR1" confirme en ce début de saison après une bonne performance réalisée lors de la première course de cette première manche du championnat du monde WTCC.

La deuxième place est revenue au vétéran français, Yvan Muller (Hyundai i30 N TCR15) alors que le pilote suédois Thed Bjork (Hyundai i30 N TCR1) a occupé la troisième place au classement final.

Le champion marocain Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI TCR) a réalisé de bonnes performances durant cette première manche avec une 2è place dans la deuxième course, une 5è place dans la première et une 6è position dans la troisième course. A l’issue de cette première manche disputée samedi et dimanche au circuit Moulay El Hassan, le pilote français Jean-Karl Vernay s’est classé premier avec 39 points, suivi de l’Italien Gabriele Tarquini (32 points) et du Suédois Thed Björk (32 points).

Mehdi Bennani occupe la 4è position avec 30 points, une bonne prestation qui cadre avec les objectifs fixés par le pilote marocain et qui consistent à rester dans le peloton de tête.