Divers sportifs

Billetterie pour Maroc-Ouzbékistan



La FRMF porte à la connaissance des supporters du Onze national que l'opération de vente des billets pour le match amical Maroc-Ouzbékistan prévu mardi 27 mars au Complexe Mohammed V de Casablanca, a débuté hier pour les billets en ligne via le portail web frmf.ma. Quant à la vente directe dans les guichets, elle commencera le 21 de ce mois.

Points de vente et de retrait des billets:

A Casablanca: Complexe sportif Mohammed V (vente directe dans les guichets), stade Oasis (vente directe dans les guichets), stade Roches Noires (vente directe dans les guichets), Complexe Mohammed Benjelloun (retrait des billets vendus sur Internet), stade Etoile des jeunes (retrait des billets vendus sur Internet).

A Mohammedia: siège du club Union Mohammedia (vente des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur Internet).

A Rabat: Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (vente des billets dans les guichets et retrait des billets achetés sur Internet).

Prix des billets de catégorie I: 50 dhs et prix des billets de catégorie II: 30 dhs.

Horaires d'ouverture des guichets de 9H à 13H et de 14H à 19H.

N.B: Retrait des billets achetés dans les guichets: obligation de fournir la Carte d'identité nationale (CIN).

Retrait des billets achetés en ligne: obligation de fournir la CIN en plus du reçu de confirmation.



Les sanctions

de la semaine



La commission centrale de discipline et de fair-play de la FRMF s'est réunie mardi 13 mars 2018 et a pris les décisions suivantes:

En Botola Maroc Telecom D1 et D2, et selon les dispositions de l'article 89 du règlement disciplinaire, il a été décidé:

En Botola 1:

- Suspendre Lahcen Akhmiss, joueur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) pour quatre matchs dont deux avec sursis avec une amende de 10.000 dhs.

- Suspendre Ismail Haddad, joueur de l'AS FAR pour un match ferme qui a pris effet lors du match face au Diffaâ Hassani d'El Jadida pour le compte de la 20e journée de la Botola Maroc Telecom D1.

- Suspension de Anas Zaim, joueur de l'Olympique club de Khouribga pour un match.

- Amende à l'encontre de la RSB d'un montant de 2.000 dhs après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Chabab Atlas Khénifra (19e journée de la Botola Maroc Telecom D1).

- Amende à l'encontre du Kawkab Athletic club de Marrakech d'un montant de 2.000 dhs après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'AS FAR (19e journée de la Botola Maroc Telecom D1).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du Raja Athletic club après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au Hassania Union sport d'Agadir (20e journée de la Botola Maroc Telecom D1).

- Amende de 2.000 dhs à l'encontre du Chabab Rif Al Hoceima après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au Rapid club Oued Zem (20e journée de Botola Maroc Telecom D1).

- Amende à l'encontre de l'Olympic club de Safi d'un montant de 2.000 dhs après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'Olympique club de Khouribga (20e journée de la Botola Maroc Telecom D1).

Botola 2:

- Suspension de Mohamed Barakat, joueur du Widad Fès pour un match.

- Supension de Mohamed Youssef Sadiri joueur du Rachad Bernoussi pour un match.

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de l'AS Salé après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face au Moghreb Fès (21e journée de la Botola Maroc Telecom D2).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de l'USMO après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'Ittihad Zemmouri de Khémisset (22e journée de la Botola Maroc Telecom D2).

- Amende de 1.500 dhs à l'encontre de l'Union sportive Sidi Kacem après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au Widad de Fès (22e journée de la Botola Maroc Telecom D1).