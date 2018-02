Divers sportifs

Championnat D2



Le championnat de seconde division de football se poursuivra ce week-end avec la programmation de la 18ème journée.

Ci-dessous le programme de cette manche avec les arbitres des rencontres :

Samedi : ASS-KAC (Abdelaziz Lemsellek), JSKT-MCO (Nabil Beerquia), RB-CJBG (Mohamed Slimane) et USMO-RBM (Mustapha Kechaf)

Dimanche : JSM-CAYB (Taoufiq Gourar), IZK-WST (Yassine Bouslim), USK-OD (Hassan Rahmani) et WAF-MAS (Mohamed Bellote).

A noter qu’excepté le match devant opposer la JSM au CAYB prévu à 14 heures, le coup d’envoi des sept autres rencontres sera donné à partir de 15 heures.



Assemblée



L’élection d’Abdelaziz Al-Azrak aux commandes de la Fédération Royale marocaine de la plongée et des activités subaquatiques (FRMPAS), a eu lieu mardi à Marrakech, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire annuelle de ladite instance.

L’élection par liste d’Abdelaziz Al Azrak, en remplacement de son prédécesseur, Mohamed Ali Gharbal a eu lieu lors de cette AG tenue en présence notamment des représentants des 22 clubs affiliés à la FRMPAS.

A noter que la liste d’Abdelaziz Al Azrak comprend Brahim Zouina en tant que secrétaire général de ladite Fédération et Mustapha Faouzi, en qualité de trésorier de la FRMPAS, précise-t-on.

Lors de cette réunion, il a été procédé aussi à la lecture, l’examen et à l’adoption à l’unanimité, des rapports moral et financier de la FRMPAS, ainsi qu’à la présentation des grandes lignes du programme futur du bureau directeur de la Fédération.