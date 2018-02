Divers sportifs

Boxe



La Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB) a procédé à la restructuration de son organigramme, désormais composé de cinq entités, à savoir le comité directeur, les présidents des ligues, les commissions, les directions et la direction technique nationale. Cette nouvelle restructuration intervient suite à l'Assemblée générale ordinaire tenue récemment à Salé et marquée par la réélection de Abdeljaouad Belhaj au poste de président de la Fédération.



Tir à l’arc



La Fédération Royale marocaine de tir à l'arc (FRMTA) annonce qu'elle tiendra une Assemblée générale élective le 9 février au Complexe Mohammed V de Casablanca.

L'ordre du jour de cette assemblée, qui débutera à partir de 16H00, comprend l'élection d'un nouveau président après présentation des listes des candidats.



Canoë-kayak



La sélection marocaine de canoë-kayak a achevé ce week-end son premier stage de préparation au prochain championnat d'Afrique hommes et dames prévu en septembre prochain au Royaume, a annoncé lundi la Fédération Royale marocaine de canoë-kayak (FRMCK). Deux autres stages figurent au programme de préparation de la direction technique nationale en Algérie ou Tunisie (8-15 avril 2018) et à Dayet Erroumi à Khemisset, lieu de la compétition, du 12 au 19 août prochain. Plus de vingt nations ont confirmé leur participation à ce championnat qui se déroulera simultanément avec le championnat maghrébin de canoë-kayak.