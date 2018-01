Divers sportifs

Championnat D2



Après une trêve d’un peu plus d’un mois, le championnat national de seconde division reprendra du service ce dimanche et lundi avec les rencontres de la 16ème journée qui ouvre le bal de la phase retour.

Dimanche à 14h30 : USK-RBM, IZK-MAS, USMO-MCO, WAF-CJBG, JSKT-KAC, RB-JSM et ASS-CAYB. Le programme se décline comme suit :

Dimanche à 15h00 : OD-WST.





CAN de handball



La sélection marocaine de handball, éliminée en demi-finale de la 23ème Coupe d'Afrique des nations (Gabon-2018) par l'Egypte (19-31), reste toujours en course pour la troisième place qualificative au Championnat du monde 2019 co-organisé par l’Allemagne et le Danemark.

L’équipe nationale jouera samedi à 13h00 (GMT+1) pour la deuxième fois lors de cette compétition contre l’Angola mais cette fois-ci avec un enjeu de taille, à savoir décrocher le dernier sésame du Mondial.

Plus tard dans la journée, l’Egypte et la Tunisie, qualifiées au Championnat du monde croiseront le fer pour décrocher le titre de la 23è édition.



Red Sea Aïn Sokhna Classic



En l’absence d’Ahmed Marjane, qualifié pour jouer du 25 au 28 janvier le Omega Dubaï Desert Classic, seuls 3 des 4 joueurs de l’Atlas Pro Tour ont pris part du 22 au 24 courant à la 2ème épreuve du Pro Golf Tour en Egypte : le Red Sea Aïn Sokhna Classic.

Karim El Hali, en jouant -1 sur les 2 premiers tours, a réussi à passer un Cut fixé à 0 (dans le Par). Quant à Yassine Touhami, malgré un bon premier tour, il n’a pu se qualifier pour le 3ème tour final en jouant 1 au dessus du Par.

Karim El Hali a réalisé une bonne performance en jouant -2 lors du 3ème tour final et a terminé à la 28ème place dans le Top 30 (71-72-70) 213 -3 d’un tournoi remporté par l’Allemand Paul Jeremy (65-70-68) 203 -13. (2 tournois, 2 Cuts passés…)

Le Pro Golf Tour va maintenant se déplacer au Maroc. Le 1er tournoi se disputera sur l’Open Prestigia du 4 au 6 février prochain.