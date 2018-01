Divers sportifs

La Côte d’Ivoire

hors course



La Namibie s'est imposée face à l'Ouganda par 1 but à 0, jeudi soir lors d’un match de la deuxième journée du premier tour (groupe B) du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018), disputé au Grand stade de Marrakech, arrachant ainsi avec la Zambie les deux tickets des 1/4 de finale.

Les Brave Warriors ont reproduit le même scénario du premier match, en inscrivant aux derniers souffles de la rencontre (90è+3) leur unique réalisation, par le biais de Panduleni Nekundi.

Un peu tôt dans la soirée, la Zambie avait battu la Côte d'Ivoire par 2 buts à 0, grâce au doublé d'Augustine Kabaso Mulenga (8è, 74è). Au terme de cette journée, la Zambie et la Namibie qui comptent 6 points chacune, rejoignent en 1/4 de finale le Maroc et le Soudan qui ont pris le dessus, mercredi dernier, respectivement sur la Guinée (3-1) et la Mauritanie (1-0).



Plus de 155.000

spectateurs ont assisté

aux dix premiers matchs



Le Comité d'organisation local du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-Maroc 2018) a indiqué, jeudi, que le nombre des spectateurs ayant assisté aux dix premiers matchs de la 5ème édition de la compétition continentale a atteint les 155.031, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site officiel.

Le comité a, en outre, souligné que la présence du public dans les quatre stades qui abritent ce championnat (Complexe Mohammed V à Casablanca, Grand stade de Marrakech, Grand stade d’Agadir, Grand stade de Tanger) est à même de contribuer grandement à la réussite de cet événement qui se tient du 13 janvier au 4 février.

Dans ce sens, le comité invite les supporters et les aficionados du ballon rond à se rendre nombreux aux stades pour soutenir les sélections participant à cette compétition continentale.



Le sélectionneur

guinéen limogé



Le sélectionneur de l'équipe guinéenne de football des joueurs locaux, Kanfory Lappé Bangoura, a été limogé mercredi soir à la suite de l’élimination de son équipe dès le premier tour du CHAN Maroc-2018, rapporte jeudi le site de la Confédération africaine de football (CAF). Kanfory Lappé Bangoura est officiellement limogé. La décision a été prise mercredi soir, juste après l’élimination du syli national, à l’issue d’une réunion extraordinaire entre le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré et les membres du comité exécutif, ainsi que le ministère des Sports, précise la même source.

C’est son assistant, Ibrahima Sory Touré, qui va diriger le troisième et dernier match face à la Mauritanie (groupe A). La Guinée a perdu ses deux premiers matchs de groupe, respectivement face au Soudan (2-1) et au Maroc (3-1).



Une place de mieux

pour l’EN



La sélection nationale de football, qualifiée pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie, a gagné une place et occupe la 39è position au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de janvier 2018 publié jeudi par l'instance internationale et dominé toujours par l'équipe d'Allemagne devant le Brésil, le Portugal et l'Argentine.

Au niveau continental, le Maroc pointe à la quatrième place (748), derrière la Tunisie, 23è (915), le Sénégal, 24è (875), et l'Egypte, 30è (814) . Les quatre équipes africaines sont qualifiées pour la phase finale du mondial 2018 en Russie. Sur le plan international, le Brésil occupe la deuxième place (1483), derrière l'Allemagne avec un score de 1602 points, suivis du Portugal avec 1358 points et de l'Argentine (1348), selon le classement de la FIFA. La Belgique et l'Espagne occupent respectivement les 5è et 6è places. Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 15 février.