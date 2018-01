Divers sportifs

Quintana

au WAC



Le WAC vient de recruter l’attaquant argentin Alejandro Quintana qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec les Rouges.

Quintana, qui remplacera Nicaise Daho prêté au RAC, avait été formé au club argentin de Huracan qu’il avait quitté en 2014 pour évoluer dans de nombreux clubs boliviens dont le dernier est Blooming.

Alors que le WAC a saisi le mercato hivernal pour renforcer ses rangs, le club a dû attendre jusqu’à hier l’annonce du nom du nouvel entraîneur qui succédera à Houcine Ammouta limogé.



Cyclisme



La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) organise, les 20 et 21 janvier, deux courses nationales avec la participation de la majorité des Associations et clubs affiliés à la FRMC.

S'inscrivant dans le cadre du programme national des courses, la première course (20 janvier à 14h00), qui aura lieu à Bouskoura sur une distance de 10 km (circuit fermé) mettra en compétition les catégories d’âge seniors, U23 ans et les juniors, alors que la deuxième (21 janvier à 9h00), qui se déroulera également sur un circuit fermé sur une distance de 2km, concernera toutes les catégories d’âge, précise la FRMC dans un communiqué.



Volley-ball



La Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMV) a organisé, du 11 au 13 janvier à Bouznika, le stage annuel des arbitres nationaux internationaux et fédéraux, a indiqué la FRMV.

S’inscrivant dans la droite ligne de la stratégie de la FRMV, ce stage a mis l’accent sur plusieurs points, en l’occurrence les bases d’arbitrage en volley-ball, la relation entre les arbitres et les entraîneurs, afin de s’encquérir des nouvelles modifications apportées à cette discipline.



VTT



Une journée scolaire consacrée aux vélos de montagne (VTT) a eu lieu, le 13 janvier, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, avec la participation de tous les clubs affiliés à la FRMC et qui s’intéressent à cette discipline, a annoncé la FRMC.

Cette journée, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par la FRMC, intervient en application du contrat d'objectifs conclu avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique marocain, et dont le but est de promouvoir cette discipline et d'en élargir la base de pratique, surtout après les excellents résultats de la sélection marocaine de cyclisme, notamment la médaille de bronze d’Adil Jelloul, lors du championnat d'Afrique de VTT cross-country qui s'est déroulé à Bel Ombre à l'Ile Maurice et la médaille d'or de Soufiane Hadi aux championnats arabes en Tunisie.