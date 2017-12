Divers sportifs

Championnat D2

Voici le programme de la quinzième journée du Botola Maroc Telecom D2 de football:

Samedi à 15h00: OD-RBM, RB-ASS et WAF-KAC.

Dimanche à 15h00 : USMO-CJBG, IZK-MCO et JSKT-JSM.

Lundi à 15h00 : USK-MAS et WST-CAYB



Le WAC

surclasse le CRA

Le Wydad de Casablanca a retrouvé le chemin de la victoire, en s'imposant à domicile face au Chabab Rif d'Al Hoceima par (1-0), jeudi lors d’un match de mise à jour de la sixième journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

L'unique réalisation des Rouge et Blanc a été inscrite au temps mort de la rencontre (90è+4) par Ismail Haddad.

Cette victoire, qui survient après une défaite décevante face à l'Ittihad de Tanger (0-1), permet au WAC (9 matchs) de se hisser à la neuvième position, aux côtés de la Renaissance Berkane et l'AS FAR avec un total de 15 points, deux unités derrière le CRA, sixième.



Classement FIFA

La sélection nationale de football s'est maintenue à la 40-ème position avec un total de 738 points, selon le classement FIFA du mois de décembre publié jeudi. Au niveau continental, le Maroc pointe à la cinquième place, derrière le Sénégal (884), la Tunisie (838), l'Egypte (805) et la RD Congo (740). Sur le plan international, le Brésil a terminé l’année 2017 à la deuxième place, derrière la Mannschaft, qui s’est adjugée le titre d'"Equipe de l’année".

Le Portugal a conservé la troisième place dans un Top 10 inchangé en raison du faible nombre de matches internationaux disputés, tandis que l'Argentine, qui s'est qualifiée d'extrême justesse pour le Mondial 2018 en Russie, s'affiche au pied du podium.