Divers sportifs

Water-polo

La 2ème édition du tournoi international de water-polo (TIW) de Rabat sera organisée du 27 au 30 décembre par le club de l'Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) et la Fédération Royale marocaine de natation, en collaboration avec l’Association des poloïstes marocains.

Ce tournoi, unique évènement du genre organisé au Maroc dans cette discipline, vise à développer le water-polo dans le Royaume et à vulgariser ce sport auprès du public marocain en général et des plus jeunes en particulier afin d’étendre sa pratique, indique l’USCM dans un communiqué. La première édition de ce tournoi s'est tenue du 28 au 30 décembre 2016 et a été remportée par le club espagnol CN Caballa. Cette édition verra la participation de l'Avenir sportif de la Marsa (Tunisie), du club Sport nautique Bizerte (Tunisie), du Wydad Riadhi Staifi (Algérie), du Club Natacion Caballa (Espagne) outre les clubs marocains de l'Union Sportive des Cheminots (USCM), du WAC, du Raja et de l'équipe nationale du Maroc U20.



Partenariat

La Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et disciplines assimilées a signé, lundi à Rabat, une convention de coopération et de partenariat avec son homologue émiratie, dans le but de développer et promouvoir ces sports dans le monde arabe.

Paraphée par les présidents des deux fédérations, respectivement MM. Abdelkrim Hilali et Abdellah Said Amer Aniadi, cette convention qui s'étale sur quatre ans renouvelables, s’assigne pour principal objectif de développer les arts martiaux dans le monde arabe, notamment le muay-thaï, une discipline faisant désormais partie de la liste des sports olympiques. Ce partenariat stipule, entre autres, la mise à disposition par la Fédération marocaine de tous les éléments nécessaires (cadres techniques, entraîneurs…), pour permettre aux sportifs et aux staffs émiratis de tirer profit de l’expertise du Maroc en matière des sports de combat.



Réélection

Le journaliste marocain Morad Moutaouakkil a été réélu à l'unanimité, lundi à Nairobi, premier vice-président de l’Association internationale de la presse sportive-section Afrique (AIPS-Afrique).

Dans une déclaration à la MAP, Morad Moutaouakkil, qui est également membre du comité exécutif de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), s’est dit "heureux" de cette réélection pour "continuer à représenter le Maroc au sein de l’AIPS-Afrique".

Le Nigérian Mitchell Obi a été également reconduit à la tête de l’AIPS-Afrique, au cours de ce congrès électif de l'AIPS-Afrique, tenu du 16 au 18 décembre et auquel ont pris part des journalistes africains de 27 pays, en présence du président de l’AIPS, l’Italien Gianni Merlo. Les congressistes ont, en outre, procédé à l'élection des nouveaux membres du comité exécutif de l’AIPS-Afrique. Outre M. Moutaouakkil, le Maroc était représenté à ce congrès de l’AIPS-Afrique par l’ancien journaliste de l’Agence Maghreb arabe presse (MAP), Mohamed Benchrif, actuellement conseiller à la présidence de l'Association marocaine de la presse sportive (AMPS), chargé des relations extérieures.

A noter que la ville de Casablanca abrite le siège de l'AIPS-Afrique.