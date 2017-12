Divers sportifs

Championnat D2



Voici le programme complet des matchs de la 13e journée de Botola Maroc Telecom D2 de football prévue samedi et dimanche prochains:

Samedi : Union Oujda - Jeunesse sportive Massira, Yousoufia Berchid - Raja de Beni Mellal, Ittihad Zemmouri Khemisset - KAC Kénitra, Jeunesse sportive Kasbat Tadla - Rachad Bernoussi et Widad Fès - AS Salé.

Dimanche : Olympic Dcheira - Mouloudia Oujda, Union Sidi Kacem - Chabab Benguerir et Widad Temara - Moghreb Fès.

NB : Le coup d’envoi des matches sera donné à 15 heures, excepté USMO-JSM prévu à 14h30.



Volley-ball



La présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMV), Bouchra Hajij, a participé jeudi à Lausanne aux travaux du Bureau exécutif de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

Ont pris part à cette réunion le président de la FIVB, Ari Garcia, ainsi que les présidents de fédérations sportives continentales et les membres de la Fédération internationale.

Les programmes d'action du volley-ball en salle, du volley-ball de plage ainsi que la question de l'avenir de cette discipline dans le monde ont été au menu des débats, en plus des rapports financier et moral.

Mme Hajij avait pris part le mois dernier aux travaux des commissions chargées des programmes de volley-ball de plage mis en oeuvre par la FIVB. Lors de cette rencontre, il a été procédé à l'établissement du calendrier des compétitions programmées pour les années 2017-2018.

A cet égard, le Maroc devra accueillir le World Tour en Beach Volley, après le succès de deux éditions de cette manifestation internationale.

Outre son poste en tant que membre du comité exécutif de la Fédération internationale, Mme Bouchra Hajij a assumé plusieurs fonctions au sein notamment des Unions arabe et africaine de la discipline, mais aussi au sein du Comité international olympique.