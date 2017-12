Divers sportifs

Marathon des sables

Le Marocain Rachid El Morabity et la Française Nathalie Mauclair ont remporté la 1ère édition du Marathon des sables au Pérou, organisée du 26 novembre au 6 décembre dans le désert d'Ica, à 300 km au sud de Lima.

Rachid El Morabity a été sacré suite à sa victoire lors de la 6ème et dernière étape, qui a relié lundi Mendieta à La Catedral sur une distance de 19,6 km, avec un chrono de 01h13m12s devançant les Péruviens Huaman Quispe Remigio (01h13m12s) et Aldo Ramirez (01h18m53s).

L’athlète marocain s’est classé à la tête du tableau final de cette compétition après avoir parcouru les 250 km de ce marathon en 21h35m55s devançant le Péruvien Aldo Ramirez (23h39m56s) et le Français Eric Clavery (23h50m45s). De son côté, la Française Nathalie Mauclair (01h32m51s), qui a remporté les cinq premières étapes, a devancé lors de cette 6ème étape ses compatriotes Gaëlle Decorse (01h41m39s) et Mélanie Rousset (01h43m56s).

Nathalie Mauclair a remporté ce marathon avec un chrono général de 25h55m26s, suivie de sa compatriote Mélanie Rousset (29h29m59s) et de la Péruvienne Rocio Carrion (32h17m16s). Rachid El Morabity avait gagné les trois premières et les deux dernières étapes et était arrivé 2ème lors de la quatrième étape de cette compétition dont le coup d'envoi de la première édition a été donné le 26 novembre dans le désert d'Ica au sud de Lima, avec la participation de 300 coureurs représentant 36 pays dont le Maroc.



Handisport

Special Olympics Maroc (SOM) organise jusqu’au 8 courant la 16è édition de la Coupe du Trône et la 15è édition de la Coupe de Feue Son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina à Mohammedia, annonce SOM.

Cette manifestation sportive connaît la participation de 50 associations représentant les différentes régions du Royaume. La finale de la Coupe du Trône aura lieu ce vendredi à la salle couverte Ibn Khaldoune, à Mohammedia. A l'issue de ce match, les coupes et les médailles seront remises aux vainqueurs.



Para-taekwondo

La combattante de para-taekwondo marocaine Rajaa Akarmach a remporté la médaille d'argent des 7ème IWAS World Games 2017 disputés récemment à Santo António au Portugal, indique la Fédération Royale marocaine de taekwondo (FRMTKD). Pour atteindre la finale, Akarmach, déjà médaillée d'argent en septembre dernier au championnat international de para-taekwondo de Varsovie, a battu la Brésilienne Mesenes Deborah (13-1) et la Française Laura Chipel (20-13), avant de s'incliner en finale face à l'Anglaise Tristal Emy (20-18), précise la FRMTKD dans un communiqué parvenu à la MAP.

Cette médaille d'argent propulse le Maroc au 13è rang mondial du classement. Le programme sportif des ces Jeux a compris le tir à l'arc, l'athlétisme, la parapluie de plage, le para-taekwondo, la natation et le tennis de table.