Divers sportifs

Coupe arabe U20



La sélection marocaine U20 de football a poinçonné son billet pour les demi-finales de la Coupe arabe U20 qui se tient jusqu'au 5 mars en Arabie Saoudite.

L'équipe nationale s'est qualifiée pour les demi-finales après avoir battu son homologue libyenne, jeudi au stade du club Riyad, aux tirs au but (9-8), le temps réglementaire s'étant soldé par un nul blanc.

Le Maroc s’est qualifié aux quarts de finale après avoir terminé premier de son groupe. Les Marocains avaient récolté 9 points en s'imposant devant Bahreïn, Djibouti et Madagascar.



Botola Pro D1



Voici le programme de la 18è journée du Botola Pro D1 de football, qui se disputera vendredi, samedi et dimanche:

Samedi :

18h00: Mouloudia d'Oujda - Difaâ d'El Jadida (Stade d'Honneur - Oujda)

Dimanche :

16h00: Renaissance de Zemamra - Moghreb de Tétouan (Stade Ahmed Chokri - Zemamra)

18h00: Raja de Béni-Mellal - Olympic de Safi (Stade Municipal - Oued Zem)

Matches reportés: AS FAR - Hassania d'Agadir, Ittihad de Tanger - Wydad de Casablanca, Raja de Casablanca - Youssoufia de Berrechid et Renaissance de Berkane - FUS de Rabat.



Championnat D2



Voici le programme de la 21è journée du Botola Pro D2 de football, qui se disputera dimanche (15h00):

CAK-ASS (Stade municipal - Khénifra)

KACM-WAF (Grand stade de Marrakech)

MAS-IZK (Stade Hassan II - Fès)

OD-CJBG (Stade Ahmed Fana - Dcheira)

SCCM-KAC (Stade El Bachir - Mohammedia)

TAS-CRA (Stade Roches Noires - Casablanca)

USK-RAC (Stade municipal - Marchaa Belaksiri)

WST-JSS (Stade municipal - Témara).