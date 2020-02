Divers sportifs

Coupe arabe U20



L'équipe nationale marocaine des moins de 20 ans s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe U20 qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite, après sa victoire dimanche face au Madagascar (2-1) au terme de la phase de poules du groupe B.

Le Maroc se qualifie au prochain tour en se classant premier de son groupe après avoir fait un carton plein. Il a ainsi récolté 9 points en s'imposant face au Bahreïn, Djibouti et Madagascar. Le premier but de l'équipe nationale a été l'oeuvre d'Omar Al Amrani (50è minute), tandis que le deuxième a été inscrit par Mehdi Mbarek après avoir transformé un penalty (85è min).

L'unique réalisation de Madagascar a été l'oeuvre d'Arnoud à la 75è minute. Le Bahreïn (6 points) a accompagné l'équipe nationale aux quarts de finale après s'être imposé face en Djibouti (2-1).



Botola Pro D1



Le HUSA s'est incliné dimanche soir à domicile face à l’OCK (1-2), en match comptant pour la 17è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les visiteurs ont pris l'avantage à la 64è minute de jeu par l'intermédiaire de Najib El Mouatani avant que son coéquipier Jalal Tachtach ne double la mise trois minutes plus tard. Les Gadiris, qui ont réduit le score lors des derniers instants de la rencontre grâce à Youssef Al Fahli, subissent leur 9è défaite de la saison. Avec un total de 16 points en 17 journées, ils occupent la quatorzième place avec une longueur d'avance sur l'avant-dernier, l’IRT (15 pts).

L’OCK se hisse, pour sa part, à la 11ème place avec un total de 19 unités, ex aequo avec l’OCS.

Par ailleurs, le RCOZ a barré à la RSB la route vers le sommet du classement, en la tenant en échec (0-0). Les hommes de Tarik Sektioui n'ont pu donc profiter du faux-pas du leader, le WAC, battu 3-2 samedi par le Youssoufia de Berrechid. Les Berkanis ne sont qu'à une petite longueur du WAC. Le Rapide occupe, quant à lui, la douzième place avec 18 points. A signaler que les deux derniers matches comptant pour cette journée auront lieu aujourd’hui : OCS-ASFAR (17h00) et MAT-RBM (19h00)



Championnat D2



Voici les résultats des matches comptant pour la 20è journée du Botola Pro D2 de football, disputés dimanche:

ASS-TAS : 2-0

CJBG-CAK : 1-1

CRA-WST : 2-2

IZK-OD : 2-2

JSS-KACM : 1-1

KAC-USK : 1-1

RAC-MAS : 0-0

WAF-SCCM : 0-1

Classement

1-RAC : 34 pts

2-SCCM : 33 pts

MAS : 33 pts

4-JSS : 30 pts

5-IZK : 29 pts

6-CAK : 27 pts

7-TAS : 26 pts

8-ASS : 25 pts

OD : 25 pts

CJBG: 25 pts

WST: 25 pts

12-WAF : 24 pts

KAC: 24 pts

14-KACM: 21 pts

15-CRA: 18 pts

16-USK: 16 pts