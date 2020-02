Divers sportifs

Tournoi féminin de l'UNAF U21



Voici les déclarations du coach et des joueuses du Maroc, sacrées championnes à l’issue du match remporté face à l’Algérie (2-0) pour le compte de la 5e et dernière journée du tournoi féminin de l’Union nord-africaine de football U21, disputé samedi au Kram (banlieue nord de Tunis).

Lindsey Ann (coach Maroc) : "Je suis très fière d’avoir remporté ce tournoi d’autant que toutes les équipes n’avaient pas disputé de tournois officiels depuis un moment. Nos concurrents jouaient tous pour le sacre. Nous étions mieux organisées et mieux préparées pour ce rendez-vous nord-africain qui regroupe de bonnes sélections. Nous avons réussi à réaliser un parcours sans faute grâce à l’application des joueuses et à leur détermination. Nous sommes également parvenues à faire la différence grâce aux talents de certaines de nos joueuses clés et à leur expérience".

Ghizlane Chebbak (joueuse Maroc): "Je suis très heureuse d’avoir contribué à ce premier sacre pour le football féminin du Royaume. J’espère que ce sera le début d’un bon et long parcours pour ce jeune groupe. Je suis également heureuse d’avoir honoré le drapeau national lors d’une telle compétition disputée par les meilleures sélections de la région. Ce tournoi était une bonne préparation pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations prévues en juin prochain et j’espère qu’on arrivera à conserver cet esprit gagnant au sein de l’équipe".

Ibtissam Jeraidi (joueuse Maroc): "Notre objectif de départ était celui de remporter le tournoi. Nous avions négocié match par match et nous nous sommes toujours conformées aux consignes de notre coach en restant appliquées dans toutes les situations et face à tous les scénarios. Tout le travail accompli a enfin payé. Je suis fière d’avoir contribué à ce sacre et je dédie le titre à l’ensemble des Marocains. Le meilleur pour nous est à venir avec notamment la prochaine échéance africaine à l’occasion des éliminatoires de la CAN".



"Al-Kass"

International Cup



L'équipe de l'Académie Mohammed VI de football a quitté la 9è Coupe internationale "Al-Kass", après sa défaite en demi-finale face au Real Madrid (1-1, 5-4 tab).

Les Académiciens, qui ont livré une très bonne prestation tout au long de la rencontre, quittent l'aventure au terme d'une séance de tirs au but s'achevant sur le score de 5 à 4. Après une première mi-temps où les deux clubs se sont neutralisés, les Madrilènes ont ouvert le score dès l'entame de la seconde période par le biais de Mario Martin.

Alors que la rencontre s'acheminait vers une victoire des Espagnols, les Académiciens ont arraché le nul à une minute de la fin par l'intermédiaire de Salah Eddine Cheffani.