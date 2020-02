Divers sportifs

Place au VAR



C’est parti pour la phase retour du championnat national de football, Botola Pro 1. Comme annoncé par la FRMF depuis le début de l’exercice, il sera désormais procédé à l’application du VAR lors des matches et le bal sera ouvert par la rencontre IRT-FUS qui aura lieu aujourd’hui à partir de 17 heures au Grand stade de Tanger.

Le deuxième match prévu ce vendredi opposera à 19 heures au stade d’honneur à Oujda le MCO au RCOZ.

Cette 16ème journée se poursuivra samedi par les matches RSB-HUSA et WAC-DHJ, alors que dimanche le programme compte RCAZ-CAYB et ASFAR-MAT. Mardi, l’OCK jouera l’OCS et jeudi le RBM recevra le Raja.



Futsal

La sélection marocaine de futsal a gagné cinq places dans le dernier classement Futsal World Ranking de la FIFA. La sélection marocaine, championne d’Afrique en titre, grimpe de la 30è à la 25ème place du classement créditée de 1232 points.

Pour rappel, les hommes de Hicham Dguig ont conservé leur titre de champions d’Afrique après leur victoire face à l’Egypte par 5 buts à 0, lors de la 6ème édition de la CAN Total 2020 disputée du 28 janvier au 7 février à Laâyoune.





Certificats

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a remis mardi des certificats d’entraîneurs préparateurs physiques de football à la deuxième promotion. La liste des lauréats comprend trente-trois préparateurs physiques dont deux représentantes de la gente féminine à l’issue d’une formation théorique et pratique étalée sur deux saisons, a indiqué un communiqué de la FRMF. Le CEPPF permet à son titulaire d’exercer le métier de préparateur physique au niveau des clubs du championnat professionnel.