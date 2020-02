Divers sportifs

Le MCO retrouve le podium



Le MCO s'est imposé à domicile face au Hassania d'Agadir (2-1), en match retard comptant pour la 15e journée de la Botola Pro D1, disputé dimanche au stade d’honneur d'Oujda.

Après une mi-temps sans aucune réalisation, les Oujdis ont ouvert la marque à la 48è minute de jeu par l'intermédiaire de l'attaquant Ismail Khafi, mais la réaction des hommes de Mustapha Ouchrif ne s'est pas fait attendre, puisque Karim El Berkaoui a égalisé deux minutes plus tard.

A une minute de la fin de la rencontre, les locaux ont arraché la victoire grâce à l'Ivoirien Lamine Diakite qui permet aux siens de retrouver la troisième marche du podium avec un total de 27 points, derrière le Wydad de Casablanca, leader avec 32 points, et la Renaissance de Berkane, deuxième avec 29 points.

Pour sa part, le Hassania qui a essuyé sa huitième défaite de la saison, stagne à la treizième place du classement.



En-Nesyri buteur



Un but de l’international marocain Youssef En-Nesyri n’a pas été suffisant pour éviter la défaite du FC Séville (2-1) lors de son déplacement à Vigo dans le cadre de la 23ème journée du championnat espagnol de football (Liga).

En-Nesyri, qui s’est engagé avec le FC Séville en janvier dernier en provenance de Leganés pour un contrat de 5 ans et demi, a ouvert le score à la 23ème minute inscrivant ainsi son premier but avec le club andalou avant que les locaux ne renversent la situation grâce à Iago Aspas (78 min) et Pione Sisto (91 min).

L’international marocain a saisi ainsi sa première titularisation avec le FC Séville, cinquième de la Liga avec 39 points.

Formé à l’Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a marqué la saison dernière neuf buts avec Leganés, devenant le meilleur buteur historique de l’équipe madrilène.

Auteur de quatre buts cette saison avec Leganés, En-Nesyri a été l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contre-partie de plus de cinq millions d’euros.

Le FC Séville a payé la clause libératoire d’En-Nesyri estimée à 20 millions d’euros.



La CAF réagit



Les réformes structurelles de la CAF continueront malgré les tentatives de dérailler ce processus par presse interposée. Le Comité exécutif de la CAF se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs d’allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Conscient des lacunes dans la gestion des affaires de la CAF, leg d’une gestion familiale de plus de 30 ans, le Comité exécutif avait entériné le lancement d’un audit général le 11 avril 2019. C’est également le Comité exécutif de la CAF qui a demandé à la FIFA de mettre en place un partenariat de 6 mois afin d’accélérer les réformes entamées.

Plusieurs mesures structurantes avaient été prises avant et pendant le partenariat de 6 mois avec la FIFA. Ces mesures concernent à la fois la gouvernance et la gestion courante des affaires de la CAF. Nous allons donc continuer dans cette voie des reformes et ainsi hisser la CAF aux meilleurs standards internationaux. La conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se concrétiser en quelques semaines. Le Comité exécutif est résolu à finaliser la transformation de la CAF pendant son mandat.

Le Comité exécutif a prévu une session le 14 février 2020 pour entériner la feuille de route 2020-2021 qui prendra en compte les différentes recommandations. Une communication régulière et transparente permettra à tous les observateurs et amoureux du football africain de juger des progrès réalisés.