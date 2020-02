Divers sportifs

Onze national



La sélection marocaine A jouera face à la Centrafrique le 27 mars 2020 au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca pour le compte de la 3ème journée des éliminatoires (groupe E) de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Cette rencontre débutera à partir de 20h00.

Après deux journées des éliminatoires, le Maroc est co-leader du groupe E avec la Mauritanie (4 pts). La Centrafrique est 3ème (3 pts) devant le Burundi dernier (0 pt).



Championnat D2



Le championnat national de football, Botola Pro D2, se poursuivra ce samedi à partir de 15 heures pour le compte de la 18ème journée.

Programme

CJBG-TAS au stade municipal à Benguerir

CRA-SCCM au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima

IZK-ASS au stade 18 novembre à Khémisset

JSS-USK au stade Errazi à Berrechid

KAC-OD au stade municipal à Kénitra

RAC-CAK au stade Père Jégo à Casablanca

WAF-MAS au stade d’honneur à Meknès

WST-KACM au stade municipal à Témara



Sport pour tous



La Fédération Royale marocaine du sport pour tous tiendra samedi ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. A l'ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire figurent la lecture des rapports financier et moral des saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018, leur examen et approbation, ainsi que l’élection du nouveau Comité directeur de la FRMSPT.

Concernant l'Assemblée générale extraordinaire, celle-ci sera consacrée à l’examen et à l’approbation du projet du nouveau statut de la Fédération en vue de sa mise en conformité avec les nouvelles législations et lois, notamment les dispositions de la loi 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports.



Forum



La Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées organise, les 27, 28 et 29 février, sous la supervision du Comité international paralympique, le 5è Forum international d'athlétisme pour les personnes handicapées au Grand stade de Marrakech. Cet événement sportif est une étape importante pour les athlètes participants qui peuvent décrocher leur ticket de validation pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020.