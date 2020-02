Divers sportifs

Mise à jour



Le programme de la mise à jour du calendrier du championnat national de football, Botola Pro 1, se poursuivra aujourd’hui avec la programmation de deux matches comptant pour la 14ème journée.

Ainsi au stade municipal d’Oued Zem à 15 heures, le RCOZ, qui s’en tire à bon compte ces derniers temps, sera à la rude épreuve du WAC, leader, pas prêt du tout à lâcher du lest. Ce match sera sifflé par Redouane Jiyed.

A 19 heures du côté du stade Saniet Rmel à Tétouan, le MAT, qui a accusé une baisse de régime, aura fort à faire face à une redoutable formation de la RSB, deuxième du classement.

L’arbitre désigné pour cette rencontre est Reddad Daki.



Démission du

président du RBM



Le président du Club Raja de Béni Mellal, Mohamed Afif, a déposé, mardi, sa démission, suite aux derniers résultats négatifs enregistrés par son équipe au cours de l'actuelle saison footballistique.

M. Afif a justifié sa démission par le cumul de plusieurs dysfonctionnements ayant entravé le bon déroulement du travail au sein du club. "Ma démission découle de ma ferme conviction que je ne peux plus continuer mon travail au sein du club avec le même enthousiasme et la même bienveillance face aux contraintes qui dépassent l'énergie et l'effort personnels (...) sans oublier l'atmosphère malsaine qui prévaut au sein du club", a écrit M. Afif dans sa lettre de démission.

Lanterne rouge de la Botola, le Raja de Béni Mellal n’a toujours pas remporté le moindre match enregistrant 3 nuls et 12 défaites. Le Raja de Béni Mellal s’est séparé, début janvier dernier, de manière amicale et consensuelle, de l’entraîneur Aziz El Amri, rappelle-t-on



La perf de Harit



L’international marocain Amine Harit a été décisif dans la qualification de son équipe Schalke aux quarts de finale de la Coupe d’Allemagne après une prestation remarquable mercredi soir contre Hertha Berlin.

Harit, titulaire, a inscrit le but de l’égalisation à 8 minutes de la fin de la rencontre permettant à Schalke d’aller aux prolongations qui ont donné la victoire aux coéquipiers de l’international marocain grâce à une réalisation de Benito Raman à la 115ème minute. Amine Harit compte déjà 7 réalisations en 22 apparitions.

Le Borussia Dortmund d’Achraf Hakimi s’est fait éliminer après une défaite (3-2) face au Werder Brême.