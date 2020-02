Divers sportifs

CAN de futsal



La sélection marocaine affrontera ce soir à partir de 19 heures à la salle Al Hizam à Laâyoune son homologue angolaise et ce, pour le compte des demi-finales de la CAN de futsal 2020. L’autre rencontre devra opposer l’Egypte à la Libye.

Pour rappel, les trois premières équipes de cette CAN représenteront le continent au prochain Mondial prévu l’année prochaine en Littuanie.



Tirage au sort

de la C1 et la C2



C’est aujourd’hui au Caire qu’il sera procédé au tirage au sort du tour des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions et de la Coupe de la Confédération.

Sont en course en Ligue des champions le WAC et le Raja, ainsi que les clubs tunisiens de l’Espérance et de l’Etoile du Sahel, égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek, congolais du TP Mazembe et sud africain de Mamelodi Sundowns. En Coupe dee la Confédération, l’on trouve les deux représentants du football national, la RSB et le HUSA, aux côtés de Zanaco de Zambie, d’Enyimba du Nigeria, de Pyramids et d’Al Masry d’Egypte, du Horiya de Guinée et d’Al Nasr de Benghazi de Libye.



Championnat

d’Afrique de karaté



Plus de 400 participants représentant 29 pays africains prendront part à l'édition 2020 du Championnat d'Afrique de karaté, qui se déroulera du 7 au 9 février à la salle couverte Ziaten à Tanger, a indiqué, lundi, le directeur de l'édition, Zitouni Metiouet. "L'organisation de cette édition au Maroc vient suite aux bons résultats obtenus par l'équipe nationale de karaté dans les différentes manifestations africaines et internationales", a expliqué M. Metiouet lors d'une conférence de presse. Il s'agit de la 19è édition du Championnat pour la catégorie des seniors, la 11è pour les juniors et la 3è pour les cadets, a-t-il indiqué, ajoutant que le programme de cette compétition comprend entre autres une session de formation des arbitres

Les meilleurs karatékas du continent prendront part à cette compétition afin d'alimenter leur compteur en points en vue de la qualification pour les JO 2020 à Tokyo.



Tennis de table



Le club Zenata Chellalat de Mohammedia de tennis de table représente le Maroc à Charjah à la 5è édition des Jeux féminins arabes ouverte dimanche avec la participation de 18 pays. Cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 12 février, sera marquée par l'organisation de compétitions en basket-ball, volley-ball, tennis de table, tir, équitation, arc et flèche, athlétisme, karaté et escrime.

Dans une déclaration à la presse, le président du club marocain, Lahcen Abou Hind, s’est dit fier de la participation à cette manifestation qui met en valeur le sport féminin, notant que ces jeux donnent l’occasion pour affronter d’autres équipes arabes dans un cadre compétitif.

Un total de 13 espaces sportifs abritent les compétitions de cette édition, selon les organisateurs.