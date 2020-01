Divers sportifs

En-Nesyri proche de FC Séville



L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire du club madrilène de Leganés, est sur le point de s’engager avec le FC Séville, l’une des équipes les plus importantes du championnat espagnol, rapporte, jeudi, la presse spécialisée.

En-Nesyri (22 ans) devait passer hier le test médical avant de signer un contrat de 5 ans et demi avec le club entraîné par Julen Lopetegui, ancien coach de la sélection espagnole et du Real Madrid, indiquent des médias sportifs espagnols. FC Séville, quatrième au championnat espagnol avec 35 points et qui affrontera samedi le Real Madrid, devrait payer la clause libératoire du joueur marocain estimée à 20 millions d’euros. Auteur de quatre buts cette saison avec Leganés, En-Nesyri est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contrepartie de plus de cinq millions d’euros.



Marathon

de Merzouga



La 7ème édition du Marathon de Merzouga "Trail du Soleil", aura lieu le 8 mars prochain, à l'initiative de l'Association "Course de Tafilalet".

Cette édition connaîtra la participation de plus de 400 athlètes marocains et étrangers, ainsi que de milliers d'amateurs de trail du désert, ont souligné les organisateurs dans un communiqué. Ce marathon qui constitue une phase préparatoire du marathon international des sables, se veut une occasion pour se surpasser, relever les défis et vivre une aventure unique pleine d'émotions.

L'année précédente, l'athlète marocain Lahcen Chaoui a remporté le titre, en parcourant la distance de 35 km en 2h 03min 12sec, suivi de Hammou Oumohamed Moudouji (2h 04min 53sec) et Rachid Boumassaoud (2h 05min 09sec). Chez les dames, l'Italienne Elisa Falletto est arrivée première avec un chrono de 3h 45min 47sec, devançant ses compatriotes Giulia Mariano (3h 46min 15sec) et Mattea Geraci (3h 52min 19sec).



EN de Boxe



L'équipe marocaine de boxe seniors participe actuellement à Istanbul au tournoi international de boxe "Ahmet Cömert".

L'équipe marocaine se compose de neuf pugilistes: Saïd Mortaji (49 kg), Mohamed Hamout (57 kg), Abdelhek Nadir (63 kg), Zine El Abidine Amroug (69kg), Anas Zrifi El Alami (75 kg), Yassine El Louz (75kg), Mohamed Sghir (81kg), Younes Baala (91 kg) et Ahmed Bourous (+91kg)

La participation des pugilistes marocains s'inscrit dans le cadre de la phase préparatoire des éliminatoires des Jeux olympiques qui se dérouleront du 20 au 29 février à Dakar, dans le but de garantir une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, l'été prochain. Composée des entraîneurs Mohamed Mesbahi, Dagoberto Rojas Scott et Youssef Srour, la délégation marocaine est présidée par Abdelilah Oudghiri, membre du directoire de la Fédération Royale marocaine de boxe et président de la Commission de formation des cadres.