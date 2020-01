Divers sportifs

EN féminine



La sélection marocaine féminine de football des moins de 20 ans (U20) affrontera son homologue égyptienne le 17 janvier au stade "Petrosport" au Caire, en match aller comptant pour le tour préliminaire des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde.

A cet effet, l'entraîneuse de l'équipe nationale féminine de football U20, Lamia Boumehdi a fait appel à 19 joueuses dont voici la liste:

Imlak Wassilah (L'Etoile Sportive Ornaysienne-France), Soukaina Ouahbi (AEAFF), Fatima Zohra Gharbi Berrima (Escuela Manu-Espagne), Nassima Jawad (Ittihad Riadi de Tanger), Safaa Banouk (Najah Souss), Nora Mouadni (Chabab Atlas Khénifra), Samah Kharouach (ARAFF), Oumaima El Amrani (Chabab Atlas Khénifra), Zineb Assim (ACFM), Fatima-Ezzahra Akif (Jawharat Najm Larache-AJNL), Mina EL Battach (CMLFF), Nouhaila Bouaoultain (USFAZ), Tayar Oumaima (ARAFF), Barchi Jihan (Chabab Atlas Khénifra), Bouftini Sofia (Chabab Atlas Khénifra), Dalila Barrouhou (Fundació Terrassa FC), Doha Ahmamou (Ittihad Riadi de Tanger), Redouani Zineb (AS FAR) et Salbi Fadoua (Club sportif municipalité Meknès-CSMM).



Session de

formation



Le comité de médecine sportive de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) organise du 16 au 18 janvier à Salé, une session de formation et des ateliers pratiques au profit des médecins des clubs de première division et des équipes, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Au programme de cette formation, organisée au Centre de médecine de sport et de performance sous la supervision de la FRMF, figurent plusieurs thèmes dont la sensibilisation contre le dopage et la formation sur l’utilisation de certains équipements de médecine sportive, précise la même source.

Le Centre de médecine de sport et de performance, l'une des installations du Complexe Mohammed VI de football, dispose de salles de physiothérapie, de test d’effort, de médecine dentaire, d'ophtalmologie, de traumatologie, de psychologie, de podologie, de médecine nutritionnelle, de radiologie, d’échographie, d'électrothérapie, d’ostéodensitométrie, de cryothérapie, outre une unité médicale mobile.