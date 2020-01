Divers sportifs

Botola Pro D1



Voici le programme de la 12è journée du Botola Pro D1 de football, qui se disputera ce week-end :

Samedi

Moghreb Tétouan - Ittihad Tanger (Stade Saniat Rmel-15h)

Raja Béni-Mellal - Olympique Khouribga (Stade municipal de Oued Zem-17h)

Dimanche

Rapide Oued Zem - FUS Rabat (Stade municipal de Oued Zem-15h)

AS.FAR - Youssoufia Berrechid (Complexe sportif Prince Moulay Abdellah-17h)

Reportés

Olympic Safi - Wydad Casablanca

Hassania Agadir - Difaâ El Jadida

Raja Casablanca - Mouloudia Oujda

Renaissance Zemamra - Renaissance Berkane (mercredi 15 janvier)



EN féminine



La sélection marocaine féminine de football des moins de 20 ans affrontera son homologue d’Egypte le 17 courant au Caire en match aller comptant pour la phase éliminatoire qualificative pour la Coupe du monde. Ce match sera arbitré par un trio algérien (Lamiae Othaman assistée par Feryal Issmi et Hanan El Rali), selon la Confédération africaine de football (CAF).

Les joueuses de la sélection égyptienne nées en 2005 et 2006 sont privées par la FIFA de participer à la phase éliminatoire qualificative pour la Coupe du monde.



"Miss Moto Maroc"



"Miss Moto Maroc", premier Moto Club féminin du monde arabe, organise, du 26 au 29 mars à Marrakech, la "March Moto Madness Morocco", à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes.

Cet événement, qui en est à sa neuvième édition, se veut une occasion de célébrer la Journée mondiale des droits des femmes et de donner une autre image de la femme marocaine moderne, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

L’édition 2020 réunira tous les clubs de motards du Royaume, ainsi que des délégations représentant la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la Tunisie, le Koweït, l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, ajoute la même source. Cette manifestation s’assigne comme principal objectif "de voir au Maroc une grande concentration à l’instar des pays européens et américains. Un événement annuel où se rencontrent tous les motards marocains et étrangers. Un échange culturel, touristique et familial", poursuit le communiqué.

Miss Moto Maroc est membre de l’Union marocaine de moto tourisme et loisirs (UMMTL), qui comprend 35 clubs, de March Moto Madness Woldwide Adventure rally (19 pays dont le Maroc depuis 2015) et de Women International Motorcycle Association (WIMA), qui regroupe 32 clubs féminins issus de plusieurs pays.