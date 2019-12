Divers sportifs

Raja-M.Alger



Le Raja de Casablanca s’est fixé sur le nom de son adversaire au tour des quarts de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Les Verts ont hérité du Mouloudia d’Alger qui a éliminé l’équipe irakienne des Forces aériennes après recours aux tirs au but. Les rencontres aller et retour entre ces deux formations s’étaient soldées sur des nuls blancs.

Le Raja aura à jouer le match aller en déplacement le 4 janvier, alors que le retour est prévu à Casablanca le 9 février.

A rappeler que l’Olympique de Safi, le second représentant du football national dans cette compétition, dont le vainqueur empochera la coquette somme de 6 millions de dollars, affrontera au tour des quarts l’équipe saoudienne d’Al Ittihad de Jeddah où évoluent les deux ex-internationaux marocains Marouane Da Costa et Karim El Ahmadi.



Fertout remercié



L’entraîneur Youssef Fertout vient d’être remercié par le club de la Renaissance de Zémmamra et sera remplacé par Mohamed Borji qui assurera l’intérim en attendant l’arrivée d’un nouveau coach.

Les dirigeants de Zémmamra justifient cette décision par les mauvais résultats enregistrés jusqu’ici par le club.

Après sept matches disputés, la Renaissance de Zémmamra occupe la 11ème place du classement avec un total de 8 points. L’équipe compte deux victoires contre autant de matches nuls et trois défaites.