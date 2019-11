Divers sportifs

Taekwondo

La sélection nationale de taekwondo a occupé la 3è position lors de la 4e édition du Championnat international de Palestine, tenue du 31 octobre au 3 novembre à Naplouse.

Devancé par la Jordanie et la Turquie, le Maroc a remporté une médaille d’or (Sara Saber, -46 kg) et une autre de bronze (Hoda El Haddadi, -53 kg).

Ce Championnat a connu la participation de 472 taekwondoïstes représentant 19 pays arabes et étrangers.



Golf

Le club Golf Isly Oujda s'est adjugé la 4ème édition de l’Interclubs fédéral, qui s’est déroulée du 1er au 05 novembre au Golf Saïdia Lacs.

En finale, Golf Isly Oujda s’est imposé devant le tenant du titre de la 2ème édition de cette compétition (2017), en l’occurrence le Golf de Saïdia Lacs. Outre les clubs de Golf Isly Oujda et Golf de Saïdia Lacs, cette édition a connu la participation du Royal Golf Anfa Mohammedia qui a fini la compétition en 3ème position, le Royal golf universitaire de Settat (4ème position), le Royal golf Dar Es-Salam (5ème), le Royal golf de Marrakech (6ème) et le Royal golf de Fès (7ème).



Pétanque

L'Olympique Club Phosboucraa Laâyoune de pétanque organise les 9 et 10 novembre la Coupe internationale de la Marche Verte, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de pétanque. Organisée en collaboration avec la Ligue Souss Sahara, cette édition connaîtra la participation du Maroc, de l'Espagne, du Portugal, du Gabon, de la France, du Sénégal, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire, a indiqué un communiqué de la fédération.



Triathlon

La Fédération Royale marocaine de triathlon organise le 9 novembre la finale du championnat national de la discipline à Agadir.