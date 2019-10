Divers sportifs

Coupe du Trône



La finale de la Coupe du Trône, saison 2018-2019 se disputera à Oujda, au stade d’Honneur lundi 18 novembre courant, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Les quatre clubs encore en lice sont le Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ), le Tihad Athletic Sportif (TAS), le Hassania Union sport d’Agadir (HUSA) et le Moghreb Athletic Tétouan (MAT), ajoute la FRMF sur son site Internet.

Les demi-finales (DHJ - TAS) et (HUSA - MAT) sont programmées respectivement pour le samedi 9 novembre au Grand stade de Tanger (19h00) et le dimanche 10 novembre au Grand stade de Marrakech (19h00), précise la même source.



Botola Pro D1



Le Youssoufia de Berrechid a fait match nul face au Moghreb de Tétouan, un but partout, en match comptant pour la cinquième journée du Botola Pro D1 de football, disputé mercredi soir au stade de Berrechid.

Le Moghreb de Tétouan a ouvert le score grâce à Abdoulaye Sissoko à la 28ème minute, avant que Zakaria Fati n'égalise pour les siens à la 86ème minute de jeu.

Ce match nul permet au Moghreb de Tétouan de conserver sa place de leader du classement avec dix points, sachant qu’il compte un match en retard face au Raja de Casablanca (4ème journée).

Le Youssoufia de Berrechid occupe, quant à lui, la quinzième place avec un point, et dispose de matchs en retard face au Raja de Casablanca et à l'Ittihad de Tanger comptant pour les 3ème et 4ème journées respectivement.

A noter que le bal de la 6ème journée du championnat sera ouvert ce soir à partir de 18 heures par la rencontre qui opposera, au stade Ahmed Chokri à Zemamra, la RCAZ au RCOZ.



AGO de la FRMVB



L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB) au titre de la saison 2018-2019 se tiendra le 17 novembre à la salle couverte du Complexe sportif Mohammed V, au lieu de la ville d'Errachidia.

L'AGO, initialement prévue le 3 novembre à Errachidia, a été reportée, a rappelé la FRMVB, ajoutant que plusieurs présidents de clubs ont affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure de se déplacer à Errachidia en raison de la longue distance et du manque de moyens financiers et logistiques.

Pour cette raison, il a été décidé de changer le lieu de l'AGO, dont les travaux démarreront à 10h00, d'Errachidia à Casablanca.