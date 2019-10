Divers sportifs

A.B

Le bal des phases finales du Championnat arabe de basket-ball, édition 2018-2019, a été ouvert, mardi à la salle Fathallah Bouâzzaoui à Salé, par la rencontre qui a mis aux prises le club palestinien de Buteij Service Canter avec l'ASS, club hôte de cette manifestation.La rencontre s'est soldée par la victoire de l’équipe slaouie sur le score sans appel de 85/57.La compétition devait se poursuivre hier, sachant que l’ASFAR, deuxième représentant national, devait affronter l'AS Monastir de Tunisie entraînée par le coach marocain Said Elbouzidi.Pour rappel, L'AS Monastir a battu lors de sa première sortie le tenant du titre, l'Union d'Alexandrie.La sélection nationale de kick-boxing prend part aux championnats du monde, qui se tiennent à Sarajevo jusqu'au 28 octobre.L'équipe nationale est représentée chez les dames par Hajar Moulki (-48kg), Chaimae Belkasmi (-56 kg) et Saïda Lahmidi (-70kg), indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing muay thai-savate et sports assimilés, alors que Oualid Sanoussi (- 51 kg), Anas Hibaoui (- 60kg), Hamza Rachid (-63kg), Saâd el Kabisi (- 71kg), Soufiane Merzak (-75 kg) et Othman Fakaki (-91 kg) seront de la partie chez les messieurs.