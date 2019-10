Divers sportifs

Billetterie du match

Maroc-Algérie



La Fédération Royale marocaine de football informe les supporters marocains que l’opération de vente des billets du match Maroc-Algérie qui aura lieu samedi 19 octobre au stade municipal de Berkane, a débuté lundi 14 octobre via à le portail électronique officiel www.frmf.ma et les points de vente mentionnés ci-après:

Prix des billets fixés par le Comité d’organisation :

Catégorie II : 20 dirhams.

Catégorie I : 30 dirhams.

Premium : 100 dirhams.

Points de vente et de retrait des billets :

A Berkane:

- Stade municipal (vente directe des billets aux guichets).

- Salle couverte Prince Moulay El Hassan (retrait des billets achetés sur Internet).

A Oujda :

- Salle couverte 16 Août 1953 (vente directe des billets aux guichets).

- Ligue de l’Oriental (retrait des billets achetés sur Internet).

Horaires d’ouverture des guichets :

Matinée de 9h00 à 13h00.

Après-midi de 14h00 à 19h00.

N.B :

Fournir la carte d’identité nationale aux guichets de vente des billets.

Fournir le récépissé de vente pour les opérations d’achat sur Internet.



Défaite de l’EN

de beach-soccer



La sélection nationale de beach-soccer s'est inclinée face à son homologue suisse sur le score de 7 buts à 3, dimanche dernier à Doha dans le cadre des Jeux mondiaux de plage 2019. Les buts des Nationaux ont été inscrits par Rabii Aboutalbi, Nassim El Haddaoui et Houssain Fanchi.